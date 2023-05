„Interessant und konstruktiv“: Bremer SPD führt Sondierungsgespräche mit der CDU

Von: Elisabeth Gnuschke

Teilen

Die Verhandlungsführer der CDU: Jens Eckhoff (v. l.), Frank Imhoff und Wiebke Winter. © dpa/Strangmann

Wie geht es weiter nach der Bürgerschaftswahl in Bremen vor einer Woche? Jetzt haben SPD und CDU miteinander gesprochen.

Bremen – Die Bremer SPD als Wahlgewinnerin kann sich auswählen, mit wem sie das Bundesland regieren will. Also gibt es eine Reihe von Gesprächen. Am Freitag waren Grüne und Linke – getrennt voneinander – dran, am Sonnabend war es die CDU um Spitzenkandidat Frank Imhoff und Tandempartnerin Wiebke Winter.

Die SPD mit Zugpferd und Bürgermeister Andreas Bovenschulte an der Spitze war bei der Bürgerschaftswahl am 14. Mai mit 29,8 Prozent wieder stärkste Kraft geworden, wenn auch mit dem zweitschlechtesten Ergebnis der Geschichte. Das bisher schlechteste Ergebnis erzielte sie 2019, als die CDU die Nase vorn hatte. Die ist nun mit 26,2 Prozent wieder auf Platz zwei gelandet – mit einem für die CDU im SPD geprägten Bremen ordentlichen Ergebnis, aber eben nur auf dem zweiten Platz. Am Sonnabend trafen sich die Abordnungen der beiden Parteien zu Sondierungsgesprächen, etwa vier Stunden lang. Im Anschluss war von „interessanten und konstruktiven Gesprächen“ die Rede. Zu den Inhalten war, wie schon bei den „Dates“ mit Grünen und Linken, Stillschweigen vereinbart worden.

Wahl in Bremen: SPD-Vorstand tagt Mittwochabend

Die CDU möchte gern in einer großen Koalition mitregieren, die SPD hat sich alle Optionen offengehalten. Die Grünen, die bei der Wahl ein Desaster erlebten und um 5,5 Punkte auf 11,9 Prozent abrutschten, möchten sich nicht in der Opposition erneuern. Sie wollen derzeit gern weiter mit SPD und Linken ein Bündnis bilden, obwohl ihnen viele Spitzenkräfte nach der Wahlschlappe abhanden gekommen sind, allen voran Spitzenkandidaten Maike Schaefer. Die Linken mit einem etwa stabilen Ergebnis von 10,9 Prozent haben sich ebenfalls für ein rot-grün-rotes Bündnis ausgesprochen. Wahlsiegerin SPD kann sich also einen oder eben mehrere Partner aussuchen. Am Montag (22. Mai) wollen SPD, Grüne und Linke gemeinsam sondieren. Am Mittwochabend (24. Mai) trifft sich der SPD-Wahlvorstand. Er will im Anschluss einen Vorschlag unterbreiten, mit wem die SPD Koalitionsverhandlungen aufnehmen soll.

Und die Wähler, was möchten die? Nun, in Umfragen kam klar heraus, dass diese eine große Koalition bevorzugen, um die vielen massiven Probleme an der Weser anzupacken. SPD und CDU haben bereits von 1995 bis 2007 zusammen regiert. Da sei an Namen wie Henning Scherf (SPD) und Hartmut Perschau (CDU) erinnert. Die Herausforderungen für eine neue Regierung sind groß: Immer wieder Überfälle sorgen für große Unsicherheit bei den Bürgern, mit ihrer grün-geprägten Verkehrspolitik zog die zuständige Senatorin Maike Schaefer den Zorn vieler Menschen auf sich, das Bildungssystem in Bremen ist miserabel. Da schnallen auch etliche Eltern, die keineswegs zur reichen Elite gehören, den Gürtel enger, um ihren Kindern den Besuch einer privaten Schule zu ermöglichen. Gute Bildung kostet!