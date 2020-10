Bremer soll Frau getötet haben

Bremen – Erst gab es Streit, dann folgten Messerstiche – ein 24 Jahre alter Bremer steht „im dringenden Tatverdacht“, seine 25-jährige Ehefrau getötet zu haben. Das berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Zu der Tat sei es am Dienstag in einer Wohnung an der Hammersbecker Straße in Vegesack gekommen, hieß es weiter. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand“, so der Polizeisprecher weiter, sei das Ehepaar am Dienstagnachmittag in seiner gemeinsamen Wohnung in Streit geraten. „Die Auseinandersetzung eskalierte und der 24-Jährige stach mit einem Messer auf seine Frau ein“, sagte der Sprecher.

Tatverdächtiger alarmiert selbst die Polizei

Anschließend sei der Tatverdächtige zu seinen Eltern geflüchtet. Von dort aus habe er selbst die Polizei alarmiert.

Die Einsatzkräfte und der Notarzt „konnten nur noch den Tod der Bremerin feststellen“, hieß es. Die Polizei nahm den 24-Jährigen fest. Zu Anlass, Dauer und genauem Verlauf des Streits der beiden Eheleute konnte die Polizei noch keine weiteren Angaben machen – Ermittlungen und Vernehmungen dauern an.