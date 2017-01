Entwurzelt und gewachsen

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Germany 1950/2015“ heißt Ursula Gallenkamp-Behrmanns Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Es gehört zum Projekt „wurzellos – rootless“, das sich mit der Entwurzelung von Menschen beschäftigt. An ihm arbeiten internationale Künstlerinnen.

Die Idee zu dem dreiteiligen Kunstwerk aus zwei weiteren Objekten und dem vorgestellten Bild kam Gallenkamp während der Flüchtlingsbewegung 2015. Sie erinnerte die Bremer Künstlerin sowohl an die Entwurzelung von Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg als auch die persönliche Entwurzelung nach einem traumatischen Kindheitserlebnis. Das Bild in einer Mischtechnik, die als „combined painting“ bezeichnet wird, verweist auf den Verlust der inneren Wurzeln in frühen Jahren.

„Junge Menschen, die großes Leid erleben, entwickeln sich trotzdem weiter, wachsen und lernen“, erklärt Gallenkamp. Attribute wie die zerstörten Kinderschuhe, eine Feder, Papyrusfetzen und der immer wieder austreibende Baum symbolisieren die Verletzung, deren Geschichte und das Weiterwachsen. Neben dem traurig-fröhlichen Kindergesicht sieht der Betrachter das facettenhafte Gesicht einer erwachsenen Frau. Das Antlitz wächst aus den Flammen am rechten Bildrand.

Thema „Frau“ findet sich in vielen Arbeiten wieder

Während das Thema „Frau“ sich in vielen von Gallenkamps Arbeiten wiederfindet, variieren Ausdrucksmittel und Technik von der Fotografie über Skulpturen und Ölbilder bis zur Druckgrafik. „Bei einer Technik zu bleiben, wird mir zu eng“, sagt Gallenkamp. Dafür sei jede einzelne zu faszinierend. So machte die aus NordrheinWestfalen stammende Künstlerin Aktaufnahmen von 60-jährigen Frauen und begleitete deren Ausstellung mit einer Performance. Thema ist die innere Schönheit, trotz alternder Hülle. Gallenkamp wirft die Frage auf, wer eigentlich bestimmt, was ästhetisch ist.

Gallenkamp stammt aus einer Künstlerfamilie. „Die Kunst ist in meinem Leben noch nie nicht da gewesen“, sagt sie. „Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, mich über die Kunst auszudrücken.“ Später verband sie Kunst und Pädagogik. „Und wenn ich tagsüber keine Zeit zum Malen hatte, dann habe ich nachts gemalt.“ Am liebsten arbeitet Gallenkamp mit Musik, etwa zu Maria Callas’ Arien oder zu Meditationsmusik.

„Kunst gibt Licht in der Dunkelheit“

Ob wir Kunst brauchen? – „Kunst gibt Licht in der Dunkelheit“, meint Gallenkamp und führt die Geschichte von der kleinen Maus Frederick an: Als der Winter nahte, hätten alle Feldmäuse mühsam Körner, Nüsse, Weizen und Stroh gesammelt. Nur Frederick saß einfach da. Er sammelte Sonnenstrahlen, Farben und Wörter. Als die Vorräte der Mäuse zur Neige gingen, konnte ihnen Fredericks Phantasie Wärme, Bilder und Geschichten geben.

Zu den Herausforderungen des Künstlerlebens gehört der Spagat zwischen Präsentation und der künstlerischen Produktion, sagt Gallenkamp. Um seine Arbeiten in Ausstellungen zeigen zu können, müsse man viel Aufwand betreiben und gezielt Werke schaffen. Das gehe zu Lasten der Zeit für freies Arbeiten. Außerdem müsse man aufpassen, nicht in die Privatheit abzurutschen oder gar nur noch gefällige Malerei zu liefern, weil politische Darstellungen vielleicht gerade nicht im Trend sind.

Zu den Künstlern, die für Gallenkamp bedeutend sind, zählen der niederländische Maler Rembrandt (1606 bis 1669) und die Worpswederin Paula Modersohn-Becker (1876 bis 1907). Bei Rembrandt ist es das Licht, das die Wahlbremerin begeistert. Von Paula Modersohn-Becker sind es die vielen Porträts und Selbstporträts, die Gallenkamp beeindrucken.

Wenn Gallenkamp jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann würde sie die Aktfotografie einer Sechzigjährigen an alle Männer und Frauen adressieren. Sie möchte auf das Alter der Frauen und deren Schönheit hinweisen.

