Mehr Studenten, neue Fächer, mehr Geld

Bremen - Der Bremer Senat hat den Wissenschaftsplan 2025 beschlossen. In ihm sind Ziele und Maßnahmen verankert, mit denen Bremen die Leistungsfähigkeit seines Wissenschaftssystems erhalten und ausbauen sowie die Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen fit für die Zukunft machen will.

Im Kern sieht er vor: mehr Studenten, neue Studienfächer, mehr Professoren, neue Lehr- und Forschungsgebäude und eine engere Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft. Dem Beschluss war ein „kooperativer Diskussionsprozess mit den Hochschulen“ vorausgegangen, die einen Entwurf des Wissenschaftsplans im Oktober vergangenen Jahres von der Wissenschaftsbehörde übermittelt bekommen hatten (wir berichteten). Erhöht werden soll laut Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) perspektivisch die Zahl der Studenten im Land Bremen – von derzeit rund 33.000 auf 40.000 im Jahr 2035. Wachsen soll auch die Hochschule Bremerhaven: Dort sollen die Studentenzahlen von rund 3.000 auf 4.000 (in 2025) und 5.000 (in 2035) ausgebaut werden.

„Sehr ambitioniert“ nannte Quante-Brandt die Zahlen gestern. Dafür sind in dem 110 Seiten starken Papier knapp 350 Stellen mehr für Wissenschaftler und insgesamt 70 neue Professuren vorgesehen. Für die Umsetzung will das Land den Wissenschaftsetat erhöhen: von aktuell 352 Millionen Euro auf 542 Millionen Euro in 2025. Für die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe werden an der Hochschule Bremen neue Studiengänge eingerichtet. An der Hochschule Bremerhaven ist etwa ein Angebot „Cyber Security“ geplant. Und an der Uni soll es ein neues Studienangebot im Bereich „Space Technology“ geben.

vr

