Seilbahn über Bremen: „Eine ziemlich große Hausnummer“

Geteiltes Echo

+ © dpa Berlin hat eine Seilbahn, Bremen hat eine Idee. © dpa

Bremen - Berlin hat eine - seit der Internationalen Gartenschau (IGA) 2017 verbindet eine Seilbahn die Stadtteile Marzahn und Hellersdorf. Köln hat schon lange seine Seilbahn über den Rhein. Die steht allerdings seit einer Havarie am 30. Juli 2017 still. Doch zu Ostern soll sie ihren Betrieb wieder aufnehmen. In Hamburg sind die Pläne für eine Elbquerung auf der Luftlinie von St. Pauli bis zu den Musicaltheatern auf dem anderen Ufer gescheitert. 2014 wurde das Projekt in einem Bürgerentscheid mehrheitlich abgelehnt. Derzeit kursieren Pläne für eine Verbindung in Harburg.