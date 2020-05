Ärger auf der Bummelmeile: Mann dreht an der Schlachte durch

Polizisten „aufs Übelste“ beleidigt

An Bremens Bummelmeile Schlachte soll ein 44 Jahre alter Mann am Donnerstag gegen 20.30 Uhr Passanten beleidigt haben. Als Polizisten hinzugerufen wurden, drehte der unter Drogeneinfluss stehende Mann durch. Das berichtete am Donnerstag Polizeisprecher Nils Matthiesen.