Bremer Schaffermahlzeit 2023: „Endlich übernimmt eine Frau“

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Die Unternehmerin Janina Marahrens-Hashagen ist die erste Schafferin, die die traditionell männliche Schaffermahlzeit im Bremer Rathaus mit ausrichtet.

Bremen – Es ist das Ende einer Tradition: Die 479. Schaffermahlzeit im Bremer Rathaus wird erstmals in der Geschichte des Brudermahls von einer Frau als Schafferin mitausgerichtet. Unternehmerin Janina Marahrens-Hashagen organisiert und bezahlt die Feier am 10. Februar zusammen mit zwei männlichen Kollegen. „Es ist eine große Ehre, die Schaffermahlzeit mitgestalten zu können“, sagt Marahrens-Hashagen. Sie hat Erfahrung damit, die erste Frau in einem exponierten Amt zu sein – von 2019 bis 2022 war sie die erste weibliche Präses der Handelskammer Bremen.

Janina Marahrens-Hashagen führt – inzwischen mit ihrem Sohn – ein Unternehmen mit 240 Beschäftigten an drei Standorten, das Beschilderungen und Werbetechnik aller Art herstellt. © Sina Schuldt/dpa

Die Schaffermahlzeit ist eine der traditionsreichsten Veranstaltungen in Deutschland und dient dem Austausch zwischen Handel, Schifffahrt, Industrie und Politik. „Für Bremen ist sie die größte Netzwerkveranstaltung“, sagt Marahrens-Hashagen. Zu den je hundert Kapitänen und Kaufleuten der Stiftung Haus Seefahrt gesellen sich weitere hundert Gäste aus aller Welt – und wer dabei sein wollte, musste Jahrhunderte lang männlich sein. Zur diesjährigen Schaffermahlzeit ist Bundesverkehrsminister Volker Wissing als Ehrengast eingeladen.

Bremer Schaffermahlzeit 2023: 20 der 300 Teilnehmenden sind Frauen – darunter Janina Marahrens-Hashagen.

Als erste Frau überhaupt hatte Kapitänin Barbara Massing 2004 bei der Schaffermahlzeit mitgegessen. 2007 wurde die damalige Kanzlerin Angela Merkel als erster weiblicher Ehrengast eingeladen. Seit 2015 sind regulär weibliche Gäste zugelassen, auch in diesem Jahr werden welche dabei sein. Insgesamt sind die Frauen aber immer noch deutlich in der Minderheit: 20 der 300 Teilnehmenden sind Frauen, darunter Janina Marahrens-Hashagen.

Für die Landesbeauftragte für Frauen, Bettina Wilhelm, wurde das auch höchste Zeit. „Endlich übernimmt eine Frau eines der drei Spitzenämter bei der Schaffermahlzeit. Es hat allerdings auch anhaltenden gesellschaftlichen und seit einigen Jahren auch politischen Druck gebraucht, bis sich die Schaffermahlzeit für Frauen geöffnet hat“, sagt Wilhelm. Immer wieder hatte es in der Öffentlichkeit erhitzte Debatten gegeben. Auch eine andere Bremer Traditionsveranstaltung beugte sich schließlich dem Druck: Am Bremer Eiswettfest durften 2020 erstmals seit 190 Jahren Frauen teilnehmen. (far/dpa)