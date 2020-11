Bremer Sambakarneval 2021: Poesie statt Umzug

„Wir erfinden uns neu“

+ © Jens Hagens So soll das Lichtertreiben des 36. Sambakarnevals in der Bremer City im Februar 2021 aussehen. © Jens Hagens

Bremen – Kein Karneval am 11. 11. – so sieht‘s leider aus in diesem Jahr, Corona lässt die Jecken auch in Bremen traurig dreinschauen. Und der Sambakarneval? Das Team um Janine Jaeggi und Martin Sasse arbeitet gegenwärtig an Konzepten und Vorbereitungen für Februar 2021. Motto: „Wir geben überhaupt nicht auf, wir legen gerade so richtig los.“ Und das leise und poetisch.