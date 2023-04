Bremer Samba-Karneval lässt den Frühling erwachen

Von: Martin Kowalewski

Die Parade beim Bremer Samba-Karneval geht los. Stolz wirken die Frauen von „Stelzenart“, die in ihren prachtvollen Kostümen weithin zu sehen sind. Dazwischen: die „Schalotten“ mit Papierschwalben. © Kowalewski

Der Bremer Samba-Karneval, diesmal im Viertel, hat den Frühling erwachen lassen. Mehrere zehntausend Zuschauer freuten sich über das bunte Spektakel.

Bremen – Die Sonne lacht vom Himmel. Im Viertel, dort, wo einst alles begann, und diesmal im Frühling, hält der 38. Bremer Karneval Einzug. Das Wetter am Sonnabend beim Spektakel mit 80 Musikern, Sambagruppen, Chören, Maskenspielern, Stelzenkünstlern, Tänzern und Walk-Acts zwischen Theater und Sielwall passt zum Motto „Frühlingserwachen“.

Bremer Samba-Karneval lockt mehr als 25.000 Zuschauer ins Viertel

„Eine Punktlandung“, freut sich die künstlerische Leiterin Janine Jaeggi. Wieder ist die Veranstaltung mit rund 1.000 Mitwirkenden ein Publikumsmagnet. Die Polizei spricht von etwa 25 000 Zuschauern, Jaeggi sogar von 30 000 bis 40 000. Eine friedliche Veranstaltung, laut Polizei ohne besondere Vorkommnisse.

Bunt, aber mit ernstem Hintergrund ist die Eröffnungsszene, in diesem Jahr zu erleben auf dem Goetheplatz. Moderator Marquinhos sorgt erstmal für Ruhe. 13:59 Uhr. Spannende Erwartungen. Um 14 Uhr geht es los. Aus der Ruhe heraus beginnt die Show. Bunt kostümiert auf Stelzen hebt die künstlerische Leiterin Janine Jaeggi die Arme. Der gewaltige Klang der Trommeln schwillt an. Katharina Witte liest eine von ihr verfasste Erzählung, die inhaltlich im Herbst beginnt. Vögel brechen auf.

Die Sambagruppe „Sambrassa“ aus Stuhr und „umzu“ in voller Aktion beim Bremer Karneval. © Kowalewski

Die Zuschauer sehen Vögel aus Papier an Gestellen, präsentiert von der Gruppe „Schalotten“. Doch ein Vogel bleibt zurück, weil er in ein Menschenkind verliebt ist. Die Zirkusschule „Jokes“ leistet ihren Beitrag zur Geschichte. Vogel und Menschenkind tanzen harmonisch, während um sie herum Krieg, Konsum und Raffgier toben. Eine bedrohliche Atmosphäre! Trommeldonner, üble Szenen, eine Schlägerei, an deren Ende jemand bedrohlich über dem Balkon hängt. Fetzen und Geldscheine fliegen.

Frühling in der Erzählung, Rückkehr der Vögel: Sie können nicht landen. Sie suchen einen Ort des Friedens. Die Menschen rufen, „bleibt hier“, wie Erzählerin Witte vorliest. Doch das ist zu spät. Aber irgendwann kommt natürlich eine positive Wendung. Der Liebesvogel löst sich aus der Umarmung und gibt den Menschen die Liebe. Er fordert die Menschen auf, sich die Hand zu geben. Im Publikum beginnt ein herzliches Händeschütteln.

Akrobatisch virtuos und witzig: das Duo „Artó Viva“ aus Hannover beim Bremer Samba-Karneval. © Kowalewski

Eine von mehreren Paraden macht sich auf den Weg. Mit dabei sind stolze und bunte Stelzenläuferinnen, deren Kostüme teilweise an Blumen erinnern, ein großer blauer Schmetterling mit warm wirkenden orangefarbenen Punkten kommt vorbei. Ein Blick in die Nebenstraße Beim Paulskloster. Dort legt sich die Gruppe „Sambrassa“ aus Stuhr und „umzu“ ins Zeug. Mit ihren Kostümen sind die Frauen ein bunter Anblick. Sie tragen Federn und Tücher auf ihren Hüten, an denen auch Schnäbel angedeutet sind, die Beine sind bunt verziert. Schicht um Schicht entsteht ein pulsierender Rhythmus. Etliche Zuschauer tanzen. Der Samba-Sound geht in die Beine, bald kommt ein weiterer immer näher. Eine Parade ist zu sehen, wodurch es in der Nebenstraße so richtig voll wird. Die Klänge greifen ineinander und bilden ein passendes Ganzes. Auf den Straßen im Viertel ist eine bunte Pracht zu sehen. Frauen mit Flügeln, mit Blumen verzierte Kleider beeindrucken die Zuschauer.

Samba-Karneval in Bremen: Bunte Stelzenläuferinnen und Artistik

Im Bühnenbereich zeigt das Duo Artó Viva aus Hannover das Programm „Sac Couleur“. Bryan Pollmann (59) und Miriam van der Neut (25) geraten als Tänzer und in ihre Arbeit vertiefte Kunstmalerin auf lustige und artistische Weise aneinander. Er hört Musik und singt, sie ist gestört und bringt ihn davon ab. Der Tänzer schnappt sich ihren Stift und später auch ihren Hut, weshalb es eine artistische Rangelei gibt. Ganz vorne verfolgen kleine Kinder gebannt das Geschehen.

Organisatorin Janine Jaeggi ist hochzufrieden mit dem etwas anderen Bremer Samba-Karneval, auch damit, wie das Konzept mit mehreren Paraden funktioniert hat.