Wahlkampf in der Osterzeit - kann das gut gehen? Nein, offenbar nicht. Bürgermeister und SPD-Spitzenkandidat Carsten Sieling jedenfalls hat schon ein dickes Ei gelegt. Den Fernsehleuten von „Buten un binnen“ nannte er auf die Frage nach Bremens schwierigstem Stadtteil gleich zwei Stadtteile: „Schwachhausen und Oberneuland.“

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ach, Du dickes Ei! Mit einer derart revolutionären Aussage hatte – zumal in der Osterzeit – niemand gerechnet. Warum Schwachhausen und Oberneuland? Dort gebe es, so Sieling, viele Menschen, die „ganz, ganz viele Ressourcen“ hätten; er bitte sie darum, mehr davon für das Gemeinwesen aufzuwenden.

CDU-Vertreter haben das Ei des Bürgermeisters gleich ausgepackt und präsentieren es nun nicht in Osternestern, sondern in sozialen Netzwerken – mit der entsprechenden Kommentierung, versteht sich.

Und es stellt sich durchaus die Frage, ob der Bürgermeister nicht lieber ein wenig hätte herumeiern sollen, statt so eine Antwort zu geben. Viele Menschen in Schwachhausen und Oberneuland sind nun empört.

Die einen zum Beispiel verweisen auf das haupt- und ehrenamtliche Engagement von Bürgern der beiden „Problemstadtteile“ für Bremen, verweisen auf Vereine, Verbände, Stiftungen. Andere nennen die gerade hier erbrachten Leistungen für die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen. Und wieder andere wagen es gar, an die von Schwachhauser und Oberneulander Bürgern erwirtschafteten Steuern zu erinnern, die ja auch – theoretisch jedenfalls – dem Gemeinwohl zugutekommen und dazu beitragen, dass die Politik in Bremen auch mal Gelder zu verteilen hat.

Und Sieling? Wird er bald mit roter Fahne in der Hand die Landsitze, Villen und Eigentumswohnungen in den „schwierigen Stadtteilen“ stürmen, um dem Gemeinwesen Ressourcen zu erkämpfen? Das wohl nicht. Aber in bürgerlich geprägten Stadtteilen wie Schwachhausen und Oberneuland ist die Wahlbeteiligung traditionell gut. Am 26. Mai dürfte das auch der Fall sein. Möglich, dass der Bürgermeister sich mit seiner spaltenden Äußerung selbst ein Ei ins Nest gelegt hat.