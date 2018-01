Flüchtiger Nurullah Ö. in der Bremer Neustadt festgenommen

Nach Ausbruch aus Polizeigewahrsam

Bremen - Die Bremer Polizei meldet einen Fahndungserfolg. Der flüchtige Nurullah Ö. ist am Samstagmorgen in der Neustadt festgenommen worden. Der 37-Jährige floh am 20. Dezember aus dem Polizeigewahrsam in der Vahr, teilt die Polizei mit.