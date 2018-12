Bremer Polizei hebt Drogenbunker aus und findet 70 Kilo Cannabis

Bremen - Dicker Fund der Bremer Polizei vor Weihnachten: Einsatzkräfte der Bremer Polizei durchsuchten am Sonntagabend zwei Wohnungen in Osterholz und Obervieland und beschlagnahmten dabei knapp 70 Kilogramm Cannabis. Eine 49 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Nach Angaben der Polizei suchten die Beamten nach Hinweisen aus der Bevölkerung auf einen vermeintlichen Drogenbunker eine Wohnung in Osterholz auf.

Vor der Haustür nahmen sie bereits deutlichen Marihuana-Geruch wahr. In diesem Zusammenhang überprüften die Polizisten vor dem Haus auch eine verdächtige Frau in ihrem Fahrzeug. Aus dem Auto schlug den Beamten ebenfalls sofort starker Marihuana-Geruch entgegen. Im Wageninneren fanden die Einsatzkräfte etwa acht Kilogramm Marihuana in Säcken verpackt.

Polizei hebt Bunker-Wohnung aus

Nach einem schnell erwirkten Durchsuchungsbeschluss für die mutmaßliche Bunker-Wohnung wurden die Beamten schnell fündig. Sie fanden und beschlagnahmten in den Räumen mehr als 60 Kilogramm Cannabis. Auch die Wohnung der 49-jährigen Verdächtigen in Obervieland geriet ins Visier der Ermittler. Hier durchsuchten die Einsatzkräfte wenig später die Räumlichkeiten und stellten diverse Beweismittel sicher.

Hinweis der Polizei Bremen

Die Polizei bittet bei verdächtigen Beobachtungen, wie abgeklebten Fenstern oder ungewöhnliche Gerüche, beispielsweise bei großen Gebäuden oder Lagerhallen, die Polizei zu informieren.

