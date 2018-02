Supermarkt-Räuber schlägt erneut in Walle zu - und wird gefasst 

Taten gestanden

Bremen - Die Polizei hat den Täter gefasst, der am vergangenen Mittwoch einen Supermarkt in Bremen ausgeraubt haben soll, und nach dem die Beamten per Fotofahndung gesucht hatten. Der 22-Jährige wurde am Mittwoch nach einem Überfall auf eine Bäckerei in Bremen-Walle gestellt.