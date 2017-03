Bremen an Anti-Terror-Übung mit Bundeswehr beteiligt

Bremen - Bremen ist an einer Anti-Terror-Übung von Polizei und Bundeswehr beteiligt, die am Dienstag beginnt. Dabei geht es vor allem um Verfahrens- und Kommunikationswege zwischen den Lagezentren und Stäben, die für die Koordination verantwortlich sind. Einsatzkräfte auf der Straße sind bei der Übung nicht zu sehen.

Angenommene Ausgangslage der Übung sind mehrere Anschläge in unterschiedlichen Städten. An der Übung nehmen die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein teil. In Bremen geht es darum, das Vorgehen nach einem Anschlag auf ein sogenanntes weiches Ziel zu üben - das sind meist Orte des öffentlichen Lebens mit vielen Menschen oder wichtiger Infrastruktur.

Über den Einsatz der Armee im Inland wird seit langem politisch gestritten. Zuletzt hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) den Einsatz der Bundeswehr nach dem Berliner Terroranschlag im vergangenen Dezember ins Spiel gebracht und damit erhebliche Kritik ausgelöst.

Alles was Sie zur Anti-Terror-Übung wissen müssen, haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengefasst. Die Übung und das gesetzte Szenario hat auch für Kritik gesorgt, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen verteidigt jedoch die Anti-Terror-Übung im Inland.

dpa/mke

