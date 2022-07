Bremer Pokale für die Bayern

Von: Jörg Esser

Teilen

Gläserne Manufaktur: Bei Koch & Bergfeld in der Überseestadt gehen Werkstatt und Showroom ineinander über. © Esser

Die Bremer SIlbermanufaktur Koch & Bergfeld ist die letzte ihrer Art in Deutschland. Schlagzeilen macht sie vor allem als Trophäen- und Pokalschmiede.

Bremen – „Exzellenz in vielen Facetten“, heißt es auf der Internetseite der Silbermanufaktur Koch & Bergfeld in der Überseestadt. Und: „Edel trifft Metall.“ Die Geschäftsleitung sagt: „Wir verkaufen Luxus.“

Die gläserne Manufaktur im Schuppen 2 am Europahafen in der Überseestadt ist eine Mischung aus Museum, Werkstatt und Showroom. „Handwerkskunst trifft Moderne“, lautet das Konzept. Alles geht fließend ineinander über. Tradition lebt. Handwerkskunst wird erlebbar, Geschichte spürbar. Und viele Geschichten gibt es obendrauf, wenn der Graveur und Kunsthandwerker Alfred Kromp einmal in Fahrt kommt.

Geschichten aus der Welt des Fußballs beispielsweise. Und das hat einen guten Grund. Im Showroom der Manufaktur stehen jede Menge Pokale und Repliken. Komplett und in Einzelteilen. Koch & Bergfeld ist vor allem eine Trophäenschmiede. Die traditionsreiche Silbermanufaktur, zugleich wohl die letzte ihrer Art in Deutschland, graviert die Meisterschalen und Pokale für den Deutschen Fußball-Bund (DFB), den Deutschen Handball-Bund (DHB), für Basketballer, Volleyballer, Motorsportler und mittlerweile auch für E-Sportler. Qualität spricht sich in den sozialen Netzwerken herum.

Handwerkskunst trifft Moderne

Der DFB hat 2017 der Bremer Manufaktur, deren Wurzeln bis ins Jahr 1829 zurückreichen, die alleinigen Rechte für die Anfertigung von Repliken und Duplikaten ihrer bekannten Trophäen übertragen. „Ohne die Sportpokale gebe es uns wohl nicht mehr“, sagt Kromp. Das Geschäft mit den Pokalen und Repliken ist öffentlichkeitswirksam, sorgt für Schlagzeilen. Aber nicht für große Umsätze. Jeder Pokal, jede Replik wird in Handarbeit erstellt, graviert und poliert. Das ist aufwendig und zeitintensiv. „Unsere 17 Mitarbeiter sind alles Spezialisten und Experten“, heißt es.

Eine Replik einer Trophäe – die zehn Prozent kleiner als das Original ist – darf sich nur anfertigen lassen, wer die Genehmigung des entsprechenden Sportverbands besitzt. Uli Hoeneß hat für seine Bayern in Bremen für das Bayern-Museum die Zweitausgaben aller jemals gewonnenen Bayern-Trophäen bestellt – Meisterschalen, Pokale, Europapokale, Champions-League-Trophäen. Das gilt dann wohl als Großauftrag. Eintracht Frankfurt hat nach dem Pokaltriumph 2018 (im Finale gegen die Bayern) gar 15 DFB-Pokal-Repliken geordert, erzählt Kromp.

15 Pokal-Repliken für die Frankfurter Eintracht

Die Manufaktur produziert weit mehr als Trophäen. Silberschmuck beispielsweise. Silberbecher, Figuren, Kerzenleuchter, Tafelsilber, Vasen, Dosen, Tabletts, Karaffen, Schalen, Brieföffner und so weiter. Alles Einzelstücke, die nach individuellen Wünschen gefertigt werden. Auch Modelle zählen zur Produktionspalette. Schiffsmodelle zum Beispiel. Wenn bei Lürssen in Vegesack mal wieder eine Luxusyacht vom Stapel läuft, dann ist bei Koch & Bergfeld in der Regel das entsprechende Modell in Silber für den potenten Eigner produziert worden.

Martin Wagner ist der Pokal-Spezialist der Silberwarenmanufaktur. Alle Trophäen und Repliken werden in Handarbeit hergestellt. © Esser

Alfred Kromp fertigt in seiner Mahndorfer Werkstatt außerdem Gürtelschnallen aus Sterling-Silber. „Formvollendete Schließen“, wie es im Fachjargon heißt. Gürtelschnallen mit individueller Gravur eben. Für den Werder-Fan gibt es eine Raute mit den Koordinaten des Anstoßpunktes im Weserstadion, für den Umland-Bürgermeister das entsprechende Gemeindewappen, für den Bremer Lokalpatrioten den Schlüssel oder die Stadtmusikanten. Für die Niedersachsen wird das Ross graviert, für Berliner der Bär und für Hamburger das Dings, das „Tor zur Welt“. „Auf Gürtelschnallen geht alles“, sagt Kromp. Und weiter: „98 Prozent der Kundschaft sind Frauen.“ Die orderten dann meistens ein Geschenk für ihre Männer.

Graveur Alfred Kromp hat diverse Meisterschalen verziert. In seiner Mahndorfer Werkstatt fertigt er individuelle Gürtelschnallen. © Esser

Gravierte Gürtelschnallen aus Sterling-SIlber

Zurück zu Koch und Bergfeld: 1829 gründeten Gottfried Koch und Ludwig Bergfeld in Bremen zunächst eine Silberschmiedewerkstatt. 1885 wurde dann eine Fabrikationsanlage am Kirchweg in der Neustadt auf 700 Quadratmetern Betriebsfläche gebaut, 1910 kam ein Walzwerk hinzu. Zu Spitzenzeiten beschäftigte die Fabrik rund 600 Mitarbeiter. 1994 wurde die Tafelsilberproduktion (Korpus) ausgegliedert. 2005 hat Florian Blume die Silberschmiede übernommen und am neuen Standort in der Überseestadt weitergeführt.

Weitere Infos unter

www.kochundbergfeld.de

www.kromp-mahndorf.de