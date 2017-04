Bremer Osterwiese 2017: Die wichtigsten Infos für Besucher

16 Tage Spaß, Action und kulinarische Genüsse – das alles verspricht die Bremer Osterwiese vom 7. bis 23. April 2017 auf der Bürgerweide. Kreiszeitung.de präsentiert die wichtigsten Informationen für einen Bummel über das Volksfest zum Frühlingsstart.

Die Osterwiese ist...

...ein Volksfest, das im Vergleich zum Freimarkt noch eher jung ist. Reicht die Geschichte des Freimarkts fast 1.000 Jahre zurück, fand die erste Osterwiese im Jahr 1928 statt – damals noch als „Oster-Volksfest“ in Gröpelingen. Im Jahr 1933 wurde der Jahrmarkt in den heutigen Namen umbenannt.

An den 16 Tagen laden 205 Schausteller zum Bummeln und Spaß haben auf die Bürgerweide ein. Die Besucher erwarten rasante Fahrgeschäfte wie der Break Dancer No. 2, aber auch kulinarische Genüsse wie das weltberühmte Sahneeis, Schmalzkuchen oder kühle Drinks. Abgerundet wird der Besuch mit Party satt im Braushaus-Zelt oder im Riverboat.

Die Öffnungszeiten

Von Freitag, 7. April, bis Sonntag, 23. April, ist die Osterwiese jeweils von 13 bis 23 Uhr geöffnet.

Die offizielle Eröffnung mit Innensenator Ulrich Mäurer findet am 7. April um 18 Uhr im Riverboat-Zelt statt, gegen 21.45 Uhr hüllt ein Feuerwerk den Nachthimmel und schillernde Farben.

Ausnahme: Am Karfreitag, 14. April, bleibt es ruhig auf der Osterwiese, alle Buden haben geschlossen.

Lageplan und Attraktionen

+ Der Lageplan der Osterwiese 2017 in Bremen. © Bremer Touristik-Zentrale Die Attraktionen sind auf dem Gelände der Bürgerweide zwischen Hauptbahnhof und ÖVB-Arena aufgebaut.

Die Fahrgeschäfte bei Osterwiese in Bremen

Bayern Rutsch'n: Auf neun Bahnen können die Besucher der Osterwiese aus 18 Metern in die Tiefe rutschen. Die Hügel in der 57 Meter langen Talfahrt geben dabei den besonderen Kick.

Booster: Dieses Rundfahrgeschäft bringt die Gäste auf 14 Metern Höhe ordentlich ins Schleudern. Es ist ein großer Spaß voller Bewegung und unerwarteter Effekte.

+ Der Break Dancer No. 2 ist eine Institution auf der Bremer Osterwiese. © Mediengruppe Kreiszeitung/Harald Hinze Der Break Dancer No. 2 ist ein Klassiker unter den Fahrgeschäften: Nichts für schwache Nerven.

Der Commander: Seit vielen Jahren sorgt diese Attraktion für ordentlich Spaß in Bremen. Ursprünglich noch mit Schaukelgondeln ohne Überschlag ausgestattet, wurden die Loopinggondeln nur ein Jahr nach der Einführung eingebaut und geben der Fahrt den letzten Kick.

Crazy Mouse ist eine Neuheit auf der Osterwiese. Die Gondeln bewegen sich nicht nur rasant über die 420 Meter lange Fahrstrecke, sondern durch 360 Grad Drehungen ist zusätzlich für reichlich Fahrspaß gesorgt.

Das Downtown ist ein Labyrinth, das aus mehr als 100 Scheiben, Spiegeln, Drehtellern und anderen Täuschungen besteht. Der Irrgarten verlangt eine gute Orientierung und viel Geduld.

Happy Sailor: Der Klassiker ist in Bremen besonders bei den ganz jungen Gästen beliebt. In der Mitte der Drehscheibe sind verschiedene Wasserfontänen aufgebaut. Auch einige Märchenfiguren finden sich dort wieder und machen das Wunderland perfekt.

Heroes ist neu auf der Bürgerweide zu finden. Dieses Rundfahrgeschäft schüttelt Jung und Alt mal so richtig durch.

Looping the Loop ist der Schaukelspaß für die ganze Familie. Dieser Kirmesklassiker ist der Spaßmacher auf jedem Festplatz. Ob Jung oder Alt, jeder nimmt gerne an diesem Fahr- und Schaukelvergnügen teil.

Octopussy ist auch ein Klassiker, der nicht fehlen darf. Die Gondeln sind an vielen Armen aufgehängt, die sich in verschiedene Richtungen drehen können.

Rocket entführt die Fahrgäste nicht ganz in den Weltraum, aber immerhin in 23 Meter Höhe. Durch Drehungen und Schaukelbewegungen entwickelt der Gast ein Gefühl von Schwerelosigkeit.

+ Das Scary House bietet reichlich Gruselspaß. © Mediengruppe Kreiszeitung / Rohlfing Das Scary House ist die Geisterbahn für das Gruselvergnügen zwischendurch. Plötzlich kommen Spinnen von der Decke, Monster tauchen auf, eine Hand schnellt aus dem Nichts hervor. Sehen Sie selbst.

Top In: Autoscooter sind nach wie vor wahnsinnig beliebt auf Jahrmärkten. Die Schaustellerfamilie Robrahn aus Bremen ist mit ihrem Top In bekannt.

Die Verrückte Farm bietet drei Stockwerke voller Hindernisse für große und kleine Tüftler.

Die Villa Wahnsinn ist erstmals dabei. Sie bietet auf zwei Ebenen einen bunten, leicht verrückten Laufparcours.

Weitere Fahrgeschäfte auf der Bürgerweide sind der Western Saloon, Troika, Poseidon, Jupiter, Happy Traveller, Booster Formular 1, Bee Bop.

Das Rahmenprogramm

Jochen, der Elefant, sorgt erstmals für Unterhaltung auf der Bürgerweide. Von Montag, 10. April, bis Mittwoch, 12. April, in der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr ist der 1,10 Meter große Vierbeiner unterwegs. Er kann Fahrrad fahren, Musik machen und quatscht gern. Die Modellbaufigur bewegt sich dank Fernsteuerung durch die Menge.

+ Jochen, der Elefant, kommt nach Bremen. © www.jochen-der-elefant.de

Die Geschwister Weisheit sind mit ihren atemberaubenden Motorrad-Stunts erneut in Bremen zu Gast. Die Artisten aus Gotha sind vom 20. bis 22. April jeweils um 16 und 20 Uhr zu sehen. Zehn Meter über dem Boden wird das 150 Meter lange Seil gespannt und erreicht in der Spitze bis zu 40 Meter Höhe. Eine letzte Vorstellung findet am 23. April um 16 Uhr statt, bevor um 23 Uhr die Osterwiese 2017 endet.

Menschen mit Behinderungen erleben am Mittwoch, 19. April, einen besonderen Tag auf der Osterwiese. Die Schausteller laden zu einem Bummel ein, bei dem auf die unterschiedlichen Handicaps der Menschen speziell eingegangen wird.

Anfahrt und Parken bei der Osterwiese in Bremen

Die Osterwiese befindet sich im Herzen von Bremen - auf der Bürgerweide zwischen Hauptbahnhof und ÖVB-Arena.

Am Veranstaltungsort bestehen während der Osterwiese keine Parkmöglichkeiten für Autos. Der Parkplatz Bürgerweide und das Messeparkhaus sind geschlossen.

Die Bremer Touristik-Zentrale fordert die Besucher auf, die P+R-Flächen in der Stadt zu nutzen. Sie sind an den Autobahnen durch Riesenrad-Schilder gekennzeichnet. Eine dieser Flächen befindet sich zum Beispiel an der Klagenfurter Straße an der Universität.

Von allen anderen Park & Ride-Plätzen empfehlen die Veranstalter die Weiterfahrt mit Stadtbahnen.

Eine unkomplizierte Anreise ist auch mit dem Zug möglich. Aus allen Richtungen Bremens und Niedersachsens geht es mit der Bahn zum Hauptbahnhof. Dort verlassen die Kirmes-Besucher das Bahnhofsgebäude durch den Nordausgang. Schon ist die Osterwiese zu sehen.

Fahrplanauskünfte erteilt die VBN rund um die Uhr unter der Nummer 0421/59 60 59 oder im Internet unter www.vbn.de oder www.bsag.de.

Weitere Parkhäuser

Informationen zu weiteren Parkhäusern im Bremer Stadtgebiet gibt es unter www.brepark.de. Auch am Flughafen gibt es zahlreiche Parkmöglichkeiten, hier können Autos für fünf Euro pro Tag sicher abgestellt werden.

Verhaltensregeln auf der Bürgerweide

Hunde, Fahrräder, Waffen und Glasflaschen sind auf dem Veranstaltungsgelände verboten, erklären die Veranstalter. Zuwiderhandlungen werden mit einem Bußgeld von bis zu 2.500 Euro bestraft.

Außerdem ist das Tragen von Bekleidungsstücken mit Abzeichen oder Emblemen sogenannter Outlaw Motorcycle Gangs und rockerähnlicher Gruppen auf dem Veranstaltungsgelände verboten.

Die Zahl der Eingänge ist auf sechs begrenzt. Hier werden durch Sicherheitskräfte Sichtkontrollen durchgeführt.

Der Veranstalter bittet die Besucher, große Taschen und Rucksäcke zu Hause zu lassen. Dies erleichtere den Zugang sowohl zum Gelände als auch den Zutritt zu den Zelten.

Fundbüros

Wer nach seinem Besuch auf der Osterwiese merkt, dass er in Bremen etwas verloren hat, kann sich hier melden:

Stadtamt - Fundamt, Stresemannstraße 48, 28207 Bremen

Telefon 0421/361-10080, -10081, 10079 (Bandansage)

E-Mail: fundsachen@stadtamt.bremen.de

Zur Onlinesuche geht es hier.

BSAG Fundbüro, Gröpelinger Heerstraße 302 (Straßenbahndepot)

Telefon 0421/5596-7979

Fundsachen können auch online gesucht werden.