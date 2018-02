Bremer Marum-Geologen puzzeln im Meeresboden

Bremen - Von Irene Güttel. Mit einer Lupe schaut sich Mary Ford die Bodenprobe ganz genau an. Auf einem Zettel malt sie die Struktur Zentimeter für Zentimeter auf. Sie notiert selbst winzigste Risse in Steinen. Zu sechst in zwei Schichten arbeiten die Wissenschaftler in dem Team. „Wir schaffen etwa 100 Meter am Tag“, sagt die Geologin. Sie hat noch viel vor sich: Mehr als 1.600 Meter gilt es zu analysieren. Die Proben stammen aus dem Meeresboden im griechischen Golf von Korinth und könnten wichtige Erkenntnisse über die Erdbebenregion liefern.

Im vergangenen Jahr war es einem internationalen Team dort erstmals gelungen, von einem Schiff aus mit Spezialbohrern Sedimentproben zu ziehen. An drei verschiedenen Stellen in der langgestreckten Bucht bohrten sie bis zu 700 Meter tief unter den Meeresboden. Die Ausbeute untersuchen 35 Wissenschaftler aus elf Ländern zur Zeit am Bremer Zentrum für Marine Umweltwissenschaften (Marum) an der Uni, das das weltweit größte Bohrkernlager beherbergt.

Was für den Laien nur nach Unmengen Sand und Steine aussieht, birgt für die Experten wichtige Informationen. Der Golf von Korinth gehört zun den seismisch aktivsten Gebieten Europas. Dort schiebt sich eine tektonische Platte langsam unter eine andere. In den vergangenen fünf Millionen Jahren hat die Erdkruste begonnen aufzubrechen. Dadurch bebt in der Region immer wieder die Erde.

„Wir wollen verstehen, wie dieser Prozess vor sich geht und welche Auswirkungen das hat“, sagt Expeditionsleiterin Donna Shillington. Interessant ist das nicht nur für die Wissenschaft. „Dadurch können wir möglicherweise auch Vorhersagen für die Zukunft machen“, ergänzt ihre Kollegin Lisa McNeill. Doch wie können sie das aus dem Meeresboden ablesen?

Der Meeresboden ist so etwas wie ein Umweltarchiv. Flüsse spülen zum Beispiel Steine, Erde und Sand ins Meer, die absinken und später von anderen Schichten überlagert werden. Durch die Bewegung der Platten haben sich rund um den Golf Berge aufgetürmt, von denen ebenfalls Sediment ins Wasser abrutscht. In den Bohrkernen befindet sich Meeresboden, der zum Teil fünf bis sechs Millionen Jahre alt ist. So können die Wissenschaftler Schicht für Schicht sehen, wie sich die Umwelt und das Klima über die Jahrtausende verändert haben.

Dafür haben die Forscher die meterlangen Bohrkerne unterteilt und in zwei Hälften geschnitten. So eine Probe liegt jetzt auf dem Tisch vor Mary Ford. Sie zeigt auf eine Stelle. „Hier sieht man große Steine. Zu der Zeit müssen die Flüsse also viel Wasser getragen haben.“ Auch die Farbe gibt ihr nützliche Hinweise. „Die schwarzen Steine stammen aus einer bestimmten Gegend, die roten aus einer anderen. Dadurch können wir ableiten, wie die Flüsse die Landschaft abgetragen haben.“

Noch bis nächste Woche sind die Forscher in Bremen mit der Analyse der Bohrkerne beschäftigt. Danach werden sie mit Proben an ihre Universitäten zurückkehren, um dort weiter an ihnen zu arbeiten. Genaue Ergebnisse werden voraussichtlich erst in einigen Jahren vorliegen, heißt es beim Marum. - dpa

