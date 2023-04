Bremer Logistikdienstleister BLG: Autoterminal sorgt für Kummer

Von: Thomas Kuzaj

Am Autoterminal in Bremerhaven läuft es nicht mehr so rund wie vor der Pandemie. In der Automobillogistik ist die Lage angespannt. © BLG Logistics

Bremen – „2022 war für uns alle kein leichtes Jahr“, so Frank Dreeke, Vorstandschef des Bremer Logistikdienstleisters BLG, am Mittwoch. Bei der BLG haben sie sogar ein Wort dafür geprägt: „Multi-Krisen-Jahr“. Dreeke nennt die Stichworte dazu: „Krieg, hohe Energiekosten, Inflation, Klimawandel, Fachkräftemangel, fortdauernde Pandemiebedingungen.“ Für dieses „Multi-Krisen-Jahr“ verbucht die BLG einen Umsatz von gut 1,1 Milliarden Euro, das waren 6,5 Prozent mehr als im Krisenjahr zuvor.

Unterm Strich blieb als Ergebnis vor Steuern (EBT) eine Summe von 55,7 Millionen Euro – nach Unternehmensangaben 3,5 Millionen Euro mehr als 2021. Betrachtet man die drei Geschäftsfelder der Unternehmensgruppe einzeln, fällt das Bild differenzierter aus.

In der Automobillogistik stieg der Umsatz zwar um 11,9 Prozent auf 579,7 Millionen Euro. Im Ergebnis aber stand ein Minus von 11,6 Millionen Euro – „deutlich unter den Erwartungen“, wie es am Mittwoch in der BLG-Zentrale am Präsident-Kennedy-Platz hieß. 4,7 Millionen Autos hat die Gruppe 2022 transportiert, umgeschlagen und technisch bearbeitet, etwa so viele wie 2021. Dennoch bleibe die Situation angespannt, sagt Matthias Magnor, im BLG-Vorstand für Automobile und Kontraktlogistik verantwortlich – die beiden Bereiche waren zum 1. Dezember vorigen Jahres auf diese Weise verbunden worden. Warum angespannt? „Wir müssen davon ausgehen, dass der Absatz von Neufahrzeugen in Deutschland durch Inflation und Unsicherheiten in der Energieversorgung rückläufig sein wird“, so Magnor.

Das „Sorgenkind“ in Bremerhaven

Das – so wörtlich – „Sorgenkind“ des Automobilbereichs sei Bremerhaven. Am BLG-Autoterminal läuft es nicht mehr so wie früher. 2022 wurden hier 1,7 Millionen Fahrzeuge umgeschlagen, transportiert oder bearbeitet – 2019, sprich: vor Corona, habe das Niveau bei 2,1 Millionen Fahrzeugen gelegen. Bremerhaven soll nun restrukturiert werden; auch die Zahl der Autos auf dem Terminal will die BLG reduzieren, denn das lange Stehen kostet. 90.000 Wagen sind dort gegenwärtig „geparkt“, früher seien es 70.000 gewesen, so die BLG.

Rohre, Stahl, Papier – der Neustädter Hafen ist mit Stück- und Schwergut ausgelastet, so die BLG. © BLG Logistics

Der BLG-Geschäftsbereich Kontraktlogistik hat 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 548,1 Millionen Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Steigerung um ein Prozent; gesorgt habe dafür vor allem eine „Ausweitung der Geschäfte im Bereich ,Sports & Fashion‘“, so die BLG. Das Ergebnis vor Steuern ist in der Kontraktlogistik um 2,5 Millionen Euro auf 11,2 Millionen Euro gestiegen. Es sei gelungen, Neukunden wie die Deutz AG aus Köln zu gewinnen und Geschäfte für Bestandskunden auszuweiten.

Nachhaltiges Bremer Logistikzentrum: Eröffnung mit Habeck

Der Bereich Container, so Vorstandschef Dreeke, habe die Auto-Verluste „überkompensiert“. Die Umsatzerlöse belaufen sich hier „auf 345 Millionen Euro, entsprechend unserem Anteil von 50 Prozent am Unternehmen Eurogate“, so Vorstandsmitglied Michael Blach. Gegenüber dem Vorjahr war das ein Plus von 12,8 Prozent. Das Ergebnis des Container-Bereichs liege mit 80 Millionen Euro klar über dem Vorjahresniveau (69,8 Millionen Euro). Dazu beigetragen hätten unter anderem „ungeplant hohe“ Lagergelderlöse. Diese Extra-Einnahmen seien allerdings Sondereffekte, die sich nur temporär auswirkten: „Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch lange nicht am Ziel.“

Am Ziel ist das Projekt „C3“, sprich: es ist fertiggestellt. „C3“ („Customer, Climate, Comfort“) ist das neue Bremer Logistikzentrum der BLG, es soll – eben – Kundenanforderungen, Klimaschutz und komfortable Arbeitsplätze effizient, smart und umweltfreundlich miteinander verbinden. Darauf sei man „besonders stolz“, so Dreeke. „C3“ liegt zwischen Güterverkehrszentrum und Neustädter Hafen, es wird am Dienstag, 2. Mai, offiziell eingeweiht. Dazu wird neben Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und Mercedes-Benz-Vorstand Jörg Burzer auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet.