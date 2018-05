„Bremer Loch“: Rekord-Geldsegen aus dem Untergrund

Bremen - „Das ist etwas ganz ganz Bremisches“, sagt Bürgerschaftspräsident Christian Weber. Und dann hebt der Sozialdemokrat aus dem Bremer Pokalsieger-Stadtteil Hastedt die schwere Schatulle mit kostbarer Fracht. „Puuh. Das ist schwer.“ Und wieder einmal klimpert ganz viel Kleingeld in der Spendenkasse der Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe (WKB), deren Vorsitzender der Bürgerschaftspräsident ist. Das Geld stammt aus dem Untergrund. Aus dem „Bremer Loch“ auf dem Marktplatz, vor dem Haus der Bürgerschaft. Aus einem unterirdischen Spendentopf eben.

Das „Bremer Loch“ ist die größte Sammelbüchse der Stadt, eingerichtet von und für die Bürgerhilfe, die mit den Spenden-Euros ausgewählte Projekte von Wohlfahrtsorganisationen unterstützt – nach dem Motto „Bremer helfen Bremern“ des WKB-Gründers und Alt-Bürgermeister Wilhelm Kaisen (1887 bis 1979). Wer eine Münze in den markanten Gullydeckel wirft, der hört sogleich den Dankesruf eines der vier Bremer Stadtmusikanten – das Krähen des Hahns, das Jaulen der Katzen, das Bellen des Hunds oder das „I-ah“ des Esels.

Der Deckel der populären und erfolgreichen Spendeneinrichtung wird regelmäßig gehoben. Wöchentlich, heißt es. Meistens macht das Kalli Radisch vom Bremer Roten Kreuz. Am Dienstag, an Kaisens 131. Geburtstag, wurden der Deckel gehoben und ein Geheimnis gelüftet – das Jahresergebnis. Es liegt bei 18.035,43 Euro. „Das ist ein Rekord“, sagt Weber. In nunmehr elf Jahren seien insgesamt rund 165.000 Euro im Loch gelandet und vom musikalischen Bremer Quartett bejubelt worden.

In dieser Saison geht der Erlös aus der markanten Spendenbüchse an vier Projekte. So erhält die „Blaue Karawane“ 3.500 Euro für eine Tournee mit den Filmen „Weserlust Hotel“ und „All inclusive“. Beide Kinofilme entstanden unter Regie von Eike Besuden aus einem engen Zusammenwirken professioneller und behinderter Schauspieler. Den Rest teilen sich das Job-Paten-Projekt des Vereins „Autismus Bremen“, die Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch von Mädchen des Vereins „Schattenriss“ sowie der Martinsclub Bremen für das Projekt „Wählen gehen in Vegesack“.