Schwerer Verdacht gegen Bremer Lehrer: Behörde suspendiert Pädagogen

Wegen des Verdachts auf den Besitz jugendpornografischer Fotos ist ein Bremer Lehrer vom Dienst suspendiert worden. Die Bremer Bildungsbehörde hat Hausverbot erteilt.

Bremen - Die Bremer Bildungsbehörde hat einen Lehrer wegen des Verdachts auf den Besitz jugendpornografischer Fotos vom Dienst suspendiert.

Dem Pädagogen sei Hausverbot erteilt worden, hieß es. Weitere Schritte würden geprüft, das könnte auch die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis bedeuten.

Bremer Polizei hatte Lehrer bereits 2016 im Visier

Die Polizei sei im Jahr 2016 bei einer ersten Auswertung eines beschlagnahmten Computers zu der Auffassung gelangt, dass die Bilddateien strafrechtlich nicht relevant seien, berichtete der „Weser-Kurier“ und berief sich dabei auf die Staatsanwaltschaft in Bremen.

Kürzlich habe die zuständige Fachdezernentin der Anklagebehörde die Fotos aber neu bewertet und als jugendpornografisch eingestuft. „Daraufhin wurde im Juli ein Ermittlungsverfahren gegen den Lehrer eingeleitet“, sagte dazu Sprecher Frank Passade von der Staatsanwaltschaft Bremen am Samstag der dpa.

Lehrer-Anwalt kann Vorwürfe schwer nachvollziehen

„Ich kann das nicht nachvollziehen, schließlich hatte die Polizei die Akten schon einmal geschlossen“, zitierte die Bremer Zeitung den Anwalt des Lehrers zu den Vorwürfen.

