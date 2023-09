Bremer Landgericht verurteilt 33-Jährigen: 13 Jahre Haft wegen Totschlags

Von: Ralf Sussek

Die Sekunden vor der Urteilsverkündung: Der Angeklagte und sein Verteidiger Alexander Ukat im Gespräch. © Sussek

Das Bremer Landgericht hat am Dienstag einen 33-Jährigen wegen Totschlags zu 13 Jahren Haft verurteilt. Er soll in seiner Bremerhavener Wohnung eine 45-Jährige erstickt haben.

Bremen. Die Dritte Große Strafkammer des Bremer Landgerichts hat am Dienstag einen 33-Jährigen wegen Totschlags zu 13 Jahren Haft verurteilt. Mit dem Strafausspruch blieb die Kammer über dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die zehn Jahre und zwei Monate Haft gefordert hatte. Die Verteidigung hielt ein Strafmaß von unter neun Jahren für angemessen.

Seit Mitte April musste sich Enrico N. vor dem Landgericht wegen Totschlags verantworten. Er soll laut Anklage am Morgen des 27. August vergangenen Jahres in seiner Wohnung in Bremerhaven nach einvernehmlichem Sex Tamara T. erdrosselt haben. Anschließend habe er sie, in zwei Plastiksäcken verpackt, am Geesteufer abgelegt, hieß es in der Anklage. Zuletzt hatte der 33-Jährige die Tat gestanden, sich aber in einer durch seinen Verteidiger vorgetragenen Erklärung wegen starken Alkoholgenusses auf „erhebliche Gedächtnislücken“ berufen.

Nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung stand für die Kammer fest, dass der Angeklagte die 45-jährige Frau mit in seine Wohnung nahm, als er sie bei einem nächtlichen Einkauf in einem 24-Stunden-Supermarkt getroffen hatte. Ein Zeuge hatte das berichtet. Der Zeuge war es auch, der sich am frühen Morgen des 27. August mit Enrico N. und Tamara T. auf den Heimweg machte; er zog den Kürzeren, als es um die Entscheidung ging, welchen der beiden Männer Tamara T. mit nach Hause begleiten wollte, um dort Sex zu haben.

Entscheidung für Enrico N. war das Todesurteil

Für Tamara T. war es das Todesurteil. Sie entschied sich für Enrico N.; nach dem Sex in dessen Wohnung erdrosselte er sie. Ein Foto der nackten Leiche rücklings auf dem Bett, ihren Kopf in einem leeren Farbeimer, schickte er an einen seiner alten Freunde in Hoyerswerda. Dort wurde Enrico N. geboren, verbrachte er seine Jugend, bis er 2019 nach Bremerhaven zog. Zunächst zu seiner Freundin in die Wohnung, doch seine Alkoholabhängigkeit belastete sie so sehr, dass sie ihm eine eigene Wohnung suchte, so die 29-Jährige in dem Prozess. Weil auf dem verschickten Foto auch seine Wade mit einem Tattoo zu sehen war, gab es auch Sachbeweise gegen den Angeklagten.

Das Gericht verneinte – trotz des unzweifelhaften Alkoholkonsums – ein erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit des Angeklagten. „Das Ersticken ist kein kurzzeitiges Geschehen“, sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Seifert, und erfordere einen hohen Kraftaufwand. Drei Minuten dauerte es, bis Enrico N. Tamara T. mit einem Stoffgürtel das Zungenbein brach – daher schlossen die Richter eine Kurzschlusshandlung des Angeklagten aus. „Im Ergebnis hat die Kammer keine Zweifel am Tötungsvorsatz“, sagte Seifert. T.s überlegtes Nachtatverhalten – er wusch die Leiche, um Spuren zu beseitigen, und legte sie in einer abgelegenen Gegend am Geesteufer ab – kam hinzu.

Richter: „Das Ersticken ist kein kurzzeitiges Geschehen“

Man habe sogar diskutiert, ob das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt worden sei, sagte Seifert. Letztlich wusste man jedoch zu wenig über den Tathergang. Das Gericht sah auch von einer Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt ab, weil es letztlich bei Enrico N. keine echte Motivation für eine Abkehr vom Alkohol sah. Positiv wurde die aufrichtige Entschuldigung des Angeklagten bei der Tochter des Opfers gewertet. Die hatte zuletzt zwar kaum Kontakt zur Mutter. Aber: „Sie haben die Familie der Chance beraubt, Frieden mit der Mutter zu finden“, sagte der Vorsitzende am Schluss an den Angeklagten gewandt. Die Tochter nickte nur.