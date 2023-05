Bremer Kult-Bar „Das Wohnzimmer“ schließt nach 15 Jahren: „Gab Tränen“

Von: Fabian Raddatz

Diese Nachricht sorgte für Tränen. Nach einem Vierteljahrhundert schließt die Bremer Kult-Bar „Das Wohnzimmer“ im Viertel. Was dahintersteckt.

Bremen – Nicht nur für Fans war die Nachricht ein Schock: „Das Wohnzimmer“, die Kult-Bar im Bremer Viertel, soll schließen – und das nach 15 Jahren. „5425 feuchtfröhliche Abende im wohnzimmer! Wir möchten uns bei euch allen für diese wunderschönen 15 Jahre bedanken“, kündigte der Szene-Treff auf Instagram das Aus nach einem Vierteljahrhundert an.

Schnell sammelten sich unter dem Beitrag zahlreiche Kommentare. „Waaaaas ?? Nein. Ihr seid meine Lieblingsbar. Kann man das noch verhindern ?“ Und: „Oh nein! Wie schade. Bei euch hatten mein Mann und ich unser erstes Date! Vielen Dank für‘s Zusammenführen“, lauten einige.

Wie konnte es so weit kommen? Immerhin war die Bar auch über die Grenzen Bremens hinaus beliebt. Kreiszeitung.de sprach mit Besitzer Ulf Sommerfeld über das – jedenfalls für viele Bremer – überraschende Ende: „Der Grund ist eigentlich ganz einfach: Nach 15 Jahren ist unser Pachtvertrag mit dem Vermieter ausgelaufen. Und weil man sich nicht über künftige Konditionen einigen konnte, ist für uns an dieser Stelle Schluss.“

Nicht nur bei Fans der Bar, auch bei den Mitarbeitern sorgte die Ankündigung für Trauer. „Es flossen einige Tränen, nach all den Jahren ist man ja schon so etwas wie eine Familie“, so Sommerfeld. Was aus den „Wohnzimmer“-Räumlichkeiten werden soll, weiß er nicht. Vielleicht ein Café. „Irgendwas Schönes für das Viertel“, hofft er.

„Das Wohnzimmer“ lädt Anfang Juli zur Abschieds-Sause

Doch es gibt auch gute Nachrichten. Sommerfeld will mit seinem Team weitermachen, nur eben nicht an der alten Adresse und dann auch unter neuem Namen. „Das Bremer Viertel soll es aber wieder werden, wir wollen weiterhin gut erreichbar sein.“

Wann und in welcher Form es genau weitergeht, das sei noch nicht ganz klar. „Es fehlt noch die Unterschrift“, so Sommerfeld. Und, so viel kann er verraten: „Wir würden gerne Anfang nächsten Jahres öffnen.“ Dann auch mit seinen Mitarbeitern, die nun für die Übergangszeit in anderen Läden „zwischengeparkt“ werden sollen.

Doch bevor es so weit ist, soll nochmal im alten „Wohnzimmer“ ein letztes Mal angestoßen werden. Am 8. Juli hat die Bar zum letzten Umtrunk eingeladen.