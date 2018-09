Tag des offenen Denkmals“: Erkundungstouren zum Nulltarif

Bremen - Von Jörg Esser. 61 Denkmäler in Bremen und Bremerhaven öffnen am Sonntag, 9. September, ihre Türen am „Tag des offenen Denkmals“. Der steht in diesem Jahr deutschlandweit unter dem Motto „Entdecken, was uns verbindet“. Gezeigt werden soll, wie sich der kulturelle Transfer, also Einflüsse aus anderen Ländern und Kulturen, in den Denkmälern widerspiegelt, sagt Landesdenkmalpfleger Prof. Dr. Georg Skalecki. Und betont: „Bremen war immer eine extrem weltoffene Stadt.“

Das Motto des Denkmaltags greift den Leitgedanken „Sieling Heritage“ (geteiltes Erbe) des europäischen Kulturerbejahres 2018 auf. Ziel sei es, in der eigenen Heimat das gemeinsame und verbindende europäische Kulturerbe zu entdecken. Als Paradebeispiel für die europäische Dimension gilt der St.-Petri-Dom als Zentrum der christlichen Missionstätigkeit im skandinavischen und baltischen Raum. Und im Dom wird am Sonntag um 11.30 Uhr der Bremer „Tag des offenen Denkmals“ eröffnet – mit dabei sind Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). Bernhard Bitter, Bauherr der St.-Petri-Domgemeinde, und Landeskonservator Skalecki.

Der „Tag des offenen Denkmals“ soll auch für Erkungstouren zum Nulltarif an Orte genutzt werden, die im Alltag nicht immer für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Das Rathaus wird als „Kleinod für Entdeckungen“ angepriesen. Und schon von außen sind fremde Einwirkungen zu entdecken: Die Prunkfront des gotischen Rechteckbaus entstand unter dem Einfluss des niederländischen Manierismus. Das Rathaus öffnet am Sonntag von 12 bis 17 Uhr.

Der Schütting, das Haus der Kaufmannschaft, bietet um 12, 13, 14 und 15 Uhr Führungen an. „Holtorfs Heimathaven“ (früher: Kolonialwaren Holtorf) am Ostertorsteinweg zählt zu den schönsten und letzten „Tante-Emma-Läden“ Deutschlands. Geöffnet ist er am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Auch das „Haus des Reichs“, der Sitz der Finanzbehörde am Rudolf-Hilferding-Platz (11 bis 17 Uhr), das Tischlereimuseum im Viertel (Köpkenstraße, 11 bis 16 Uhr), der Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee (Führungen: 14 und 16 Uhr) sowie das Oelzweig-Haus und das Bremer Logenhaus in der Kurfürstenallee 8 und 15 (11 bis 17 Uhr) und die Bremen-Halle im Flughafengebäude mit dem Transatlantikflieger Junkers W 33 „Bremen“ (11 bis 17 Uhr) zählen zu den Anlaufpunkten.

Erstmals beim Denkmaltag dabei ist der Fruchthof am Breitenweg in der Bahnhofsvorstadt, der als zeitgeschichtliches Dokument für die einstmals führende Rolle Bremens im deutschen Südfrüchte-Handel gilt (die Führungen sind ausgebucht).

Außerdem sind Einblicke in das 22-geschossige Aalto-Hochhaus in der Vahr (Führungen um 11 und 14 Uhr), die ehemaligen Wohnbauten des US-Generalkonsulats an der Marcusallee, das Alte Pumpwerk in Findorff sowie die Hag-Fabrik und das Kaffee-Hag-Areal inklusive Marmorsaal am Fabrikenufer (Hagstraße/Cuxhavener Straße, 10 bis 18 Uhr) möglich. Die Arberger und die Oberneulander Mühle geben Einblicke in ihr Innenleben.

Und auch die Landesärchologen sind dabei: Dr. Dieter Bischop präsentiert auf einem archäologischen Rundgang an der Schlachte-Promenade Grabungsfunde (Start: 11 Uhr, Stephanikirche). Und auf dem Gelände des „Schützenhofs“ an der Bromberger Straße in Gröpelingen, einem ehemaligen Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme, wird ein neuer digitaler Spaziergang präsentiert. Führungen mit Landesarchäologin Prof. Dr. Uta Halle stehen um 14, 15 und 16 Uhr auf dem Programm.

Dr. Rolf Kirsch vom Landesamt für Denkmalpflege verweist zudem auf die Homepage der Denkmalpfleger, die einen interaktiven Stadtplan mit allen potenziellen Zielen des Denkmaltags in Bremen und Bremerhaven enthält.