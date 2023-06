Bremer Katholiken retten die Wallanlagen-Madonna

Von: Thomas Kuzaj

Die gerettete Bremer Madonna in der katholischen Kirche St. Thomas in Blockdiek. © Haverkamp

Die Bremer Madonna aus den Wallanlagen ist wieder aufgetaucht, aber an einem anderen Ort!

Bremen – Neues von der geheimnisvollen Bremer Madonna, die im Januar plötzlich in den Wallanlagen aufgetaucht war, in der Nähe des „Bronzemanns“ mit dem Einkaufswagen. Schneeweiß wie die Unschuld stand sie auf einem Sockel; am Fuße des Sockels brannten zwei Lebenslichter. Doch bevor die Wallanlagen zum Wallfahrtsort werden konnten, war die Madonna schon wieder verschwunden – die von Unbekannten unerlaubt aufgestellte Figur war aus Sicherheitsgründen fortgenommen und eingelagert worden, wir berichteten seinerzeit an dieser Stelle darüber. Nun taucht die Madonna wieder auf! Aber nicht in den Wallanlagen.

Den Bericht unserer Zeitung hatte ein Ehepaar der katholischen Gemeinde St. Raphael im Bremer Osten gelesen – und sich gefragt, was aus der Marienstatue wohl werde, sagt Dr. Christof Haverkamp, Sprecher des Katholischen Gemeindeverbands. „Die Sorge wuchs, dass eine Marienstatue entsorgt werden oder in einem Lager verkommen könnte – und einige Mitglieder der Pfarrei begannen dafür zu beten, dass die Gemeinde die Statue bekommt.“ Das Ehepaar erkundigte sich beim Umweltbetrieb, der für die Grünanlagen zuständig ist, doch die Anfrage führte zu nichts.

Nächster Schritt: Ordensschwester Deodata Weber – Schwester von Pfarrer Marc Weber und mit der Lebensmittelausgabe „Raphael-Oase“ in Tenever verbunden – fragte an. Sie wurde ans Kulturressort verwiesen. Haverkamp: „Sie erhielt die Antwort, die Kulturbehörde habe ein Gutachten zur Figur in Auftrag gegeben. Ergebnis: die mit Marmorpulver hergestellte Figur habe nur einen ideellen Wert. Für die Kulturbehörde sei die Figur praktisch Müll.“ Aus behördlicher Sicht war die heimliche Aufstellung der Madonna in den Wallanlagen folglich ein Akt illegaler Müllentsorgung.

„Interessierte sind eingeladen, Maria in St. Thomas zu besuchen“

Mit der Hilfe der Familie von Georg Kutz aus der Raphael-Gemeinde holte Schwester Deodata die schwere Statue schließlich aus dem Lager des Umweltbetriebs ab. Ein Bildhauer wurde eingeschaltet, um die Figur fachmännisch vom Sockel zu trennen. Dann wurde sie gereinigt. Nun steht die Madonna in der katholischen Kirche St. Thomas in Blockdiek, die zur Raphael-Gemeinde gehört. Zu finden ist sie im Altarraum neben dem Taufbecken, ein würdiger Ort! Und es wird noch schöner. . . endgültige Heimat der Bremer Madonna – eine Nachbildung der Statue an der Rue de Bac in Paris – soll eine Grotte im Pfarrgarten von St. Godehard in Hemelingen werden (gehört ebenfalls zur Raphael-Gemeinde). Nach Angaben von Pfarrer Weber sind bis zum Umzug der Statue alle Interessierten eingeladen, Maria in St. Thomas zu besuchen und sie um ihre Fürsprache zu bitten. Dies sei täglich von 9 bis 16 Uhr möglich.