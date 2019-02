Bremer Karneval am Samstag

Zwölfmal schlägt die Domuhr. Es ist still. Dann geht die Handlung los bei der Show vor dem Umzug des 34. Bremer Karnevals mit dem Motto „Eine Laune der Natur“. Die Handlung beginnt.

Bremen – Von Martin Kowalewski. Die Natur macht Laune, frei wachsen ihre Erscheinungen. Ein Tanz zu rührenden Klängen. Die Natur, verkörpert von Clara Groeger, agiert frei in luftiger Höhe an einer Stange. Doch der Gegenspieler kommt bald, symbolisiert durch einen großen Zylinderhut: Einer, der die Natur kaufen will. Die lehnt ab. Ein harter, wild getanzter Kampf beginnt die Halunken des Bösewichts attackieren die Natur, die sich wert, unter anderem fleischfressende Pflanzen und Waldelfen kommen lässt. Der schlimmste Gegner Natur ist ein Raabe mit Schnabel und Flügeln aus Metall. Am Ende gewinnt die Natur, der Zylinder landet in einem grünen Schlauch.

Danach startet der Umzug. 1500 Menschen in 70 Gruppen und Ensembles sind dabei. Allgegenwärtig ist der Rhythmus der Sambatrommeln. Viel Seide und elegante Stoffe sind zu sehen, wieder elfenartige Wesen. Die Gruppe Ara Macao aus Köln hat den Wolptertinger, ein bayrisches Fabeltier, mit viel Fell und einer archaischen Optik als Thema. Andere Gruppen konzentrieren sich darauf die Natur und ihre stete Gefährdung zu verkörpern. Tänzerinnen im Leopardenfell, Fische die Plastikfolien mit sich rumschleppen, glitzernd grüne Pflanzen mit prächtigen Blüten und bunte Schmetterlinge. Die Sambastas aus Kiel tragen Regenjacken. Auf ihren Trommeln: Warnhinweise wie „Hochwasser“ und „Amtliche Unwetterwarnung“. Der Besucherandrang auf dem Marktplatz und an der Route Richtung Viertel ist enorm.