Bremer Jazz-Wochenende im Zeichen Dänemarks

Von: Thomas Kuzaj

Aufgenommen im dänischen Aalborg – eine der Jazz-Fotografien in der Ausstellung in der Villa Sponte am Bremer Osterdeich. Zu sehen ist der dänische Trompeter Eric Lunde Michaelsen. © Kevin Grützner

Bremen – Dänisches Wochenende beim Musik- und Fotografie-Festival „Hashtag Jazz“, das der Bremer Fotokünstler Kevin Grützner in der Villa Sponte am Osterdeich 59 b organisiert. Am Freitag, 14. April, gibt es eine „dänische Nacht“ mit dem ersten Deutschlandkonzert des Neo-Soul-Duos „Tigeroak“ und mit dem „Morten Schantz Trio“ (20 Uhr, Eintritt frei, Spenden erbeten).

Der in Israel geborene Eyal Lovett folgt mit seinem Trio am Sonnabend, 15. April, um 20 Uhr (Eintritt frei, Spenden erbeten). Am Sonntag, 16. April, tritt – ebenfalls um 20 Uhr – das rhythmusbetonte dänische Trio „Kemaca Kinetic“ bei „Hashtag Jazz“ in der Villa Sponte auf (Eintritt frei, Spenden erbeten). Parallel ist eine Ausstellung mit Fotografien zu sehen, die Grützner von Musikern wie Håkon Kornstad (Saxophon), Chiara Izzi (Gesang) und Timo Vollbrecht (Saxophon) gemacht hat.

Der Schwerpunkt von „Hashtag Jazz“ aber liegt eben auf Dänemark. Eine wichtige Rolle in der – wenn man so will – Netzwerk- und Lobbyarbeit für Jazz aus Dänemark spielt Organisation „Jazz Danmark“. Frage an Lars Thor Jensen von „Jazz Danmark“: Bei Jazz denkt man an New Orleans und New York. Warum sollte man auch an – sagen wir mal – Kopenhagen, Aarhus und Odense denken? Jensen: „Weil der dänische-skandinavische Stil und Klang des Jazz etwas anderes zu bieten hat. Das Niveau der dänischen Musiker ist in allen Bereichen der verschiedenen Jazzstile sehr hoch. Alle Städte haben eine große Vielfalt zu bieten, wenn es um Jazz geht, vom modernen zeitgenössischen Jazz bis hin zu Avantgarde- und Free Jazz.“

Die Ursprünge liegen in den 30er Jahren

Wann wurde die Organisation „Jazz Danmark“ gegründet? Jensen: „,Jazz Danmark‘ wurde 1997 gegründet, hieß aber zunächst Dänischer Jazzverband. Er war jedoch nie ein Mitgliederverband. Davor war er als ,Den Dansk Jazzkreds‘ (Dänischer Jazzkreis) bekannt und geht auf die 60er Jahre zurück.“ Wer steht heute dahinter, was sind die Ziele? Jensen: „,Jazz Danmark‘ wird in erster Linie vom Dänischen Kulturrat finanziert, erhält aber auch Mittel aus verschiedenen privaten Fonds. Ziel ist es, das Wachstum und das Ansehen des dänischen Jazz innerhalb und außerhalb Dänemarks durch die Schaffung und Entwicklung neuer Kooperationen, Partnerschaften und Erfahrungen sowie durch Ermutigung zur Partizipation zu fördern.“

Woher kommt sie eigentlich, diese spezielle dänische Liebe zum Jazz? Jensen erklärt es so: „Sie geht auf die 30er Jahre zurück, als die ersten amerikanischen Musiker nach Dänemark kamen und den Jazz mitbrachten. Vielleicht war das sogar noch früher, als Jazzplatten aus Amerika nach Dänemark kamen. Von da an begannen dänische Musiker, Jazz zu spielen und sogar ihre eigene Variante zu entwickeln – einen eher nordischen Stil.“ Etliche amerikanische Musiker seien nach Dänemark gekommen, um dort zu spielen. Manche von ihnen „blieben für viele Jahre oder den Rest ihres Lebens“.

Bleibt die Bitte um einen Geheimtipp – welchen dänischen Club sollten Jazz-Liebhaber unbedingt mal besuchen? Jensen: „,Jazzhus Montmartre‘ in Kopenhagen. Für nächtliche Jams muss es das ,La Fontaine‘ sein, ebenfalls in Kopenhagen.“ Zuvor aber geht‘s – natürlich – in die Bremer Villa Sponte. . .