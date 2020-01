Bremer Innenstadt: Die Senkpoller kommen

An der Knochenhauerstraße

Die Knochenhauerstraße in der Bremer Innenstadt ist seit Mai 2017 Fußgängerzone – jedenfalls ein 150 Meter langer Abschnitt der Straße. Doch trotz der Hinweisschilder fuhren täglich wieder etliche Autos hindurch. Das führte oft zu gefährlichen Situationen, so die Kaufleute, die seit langer Zeit einen versenkbaren Poller am Eingang der Straße gefordert haben.