Autos ohne Zulassung werden ab 1. Juli abgeschleppt

Bremen - Von Ilka Langkowski. Autos ohne Kennzeichen oder Zulassung werden immer häufiger einfach im öffentlichen Raum abgestellt oder dort quasi von gewerblichen Händlern zwischengeparkt. Oft sind es Wracks, die an Straßen und unter Brücken vor sich hin gammeln. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) will diesen Missstand nun beenden.

Die gesetzliche Grundlage ist geschaffen, um widerrechtlich abgestellte, nicht angemeldete Kraftfahrzeuge rasch aus dem Stadtbild zu entfernen. Am Donnerstag stellte Bremens Innensenator den neuen Erlass vor. Dieser erlaubt das sofortige Abschleppen – ohne Ankündigung – von nicht angemeldeten Fahrzeugen. Ab dem 1. Juli tritt der Erlass in Kraft. Bis dahin haben die Fahrzeugeigentümer noch Zeit, ihre Autos aus dem öffentlichen Bereich zu entfernen, so der Senator.

Danach finden sie ihr Fahrzeug bei der Bremer Autohandels- und Verwertungsgesellschaft (BAV) oder in Bremen-Nord bei der Abschlepp- und Bergungsgesellschaft (ABG) wieder. Sowohl die Kosten daür wie auch das fällige Bußgeld für das ordnungswidrig abgestellte Fahrzeug trägt der Eigentümer/Halter. Sollte es sich sogar um eine illegale Abfallentsorgung handeln, werden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, kündigte Mäurer an. Nach einer vierwöchigen Frist gehen die abgeschleppten Fahrzeuge in die Entsorgung.

Das Phänomen der Autowracks zeigt sich in vielen Stadtteilen, heißt es. Besonders betroffen sind den Angaben zufolge beispielsweise Walle, Gröpelingen, Woltmershausen und Bremen-Nord. Bislang erschwerten es geteilte Zuständigkeiten und eine aufwendige Haltersuche, abgemeldete Fahrzeuge zügig aus dem öffentlichen Raum zu entfernen, sagte Mäurer. Die Fahrzeuge erhielten zuerst einen Aufkleber. Fristen und teils schwer klärbare Besitzverhältnisse durch sogenannte „Kettenverkäufer“ sorgten für Verzögerungen. Als Mäurer, wie er erzählt, bei dem Thema der Hilflosigkeit eines Kontaktpolizisten begegnete, entschloss er sich, etwas zu tun: „So ein Verfahren hat sich in der Vergangenheit zum Ärger aller Beteiligten oft viele Monate hingezogen. Damit ist jetzt Schluss.“

Ordnungsamt nimmt Hinweise entgegen

Mit dem beschleunigten Abschleppverfahren kommen auf die Eigentümer der Fahrzeuge erhebliche Kosten zu, die angesichts des oft geringen Rest- oder Schrottwerts der Autos abschrecken sollen. Gleichzeitig wäre ein Ärgernis für Anwohner und Geschäftsleute behoben. Insbesondere Bremen-Besuchern, die sich vom Flughafen mit dem Auto Richtung Innenstadt bewegen, bliebe der Anblick abgestellter Schrottautos unter der Hochstraße erspart.

Das Abschleppen ohne Vorankündigung bildet den Auftakt zu einer Reihe von Projekten, die zugunsten der städtischen Ordnung gestartet werden. „In den vergangenen Jahren hatte dieses Thema nicht den Stellenwert, der ihm zukommen müsste“, sagte Mäurer. „Wir wollen diese Stadt verändern.“

Wer selbst abgestellte und nicht zugelassene Fahrzeuge auf öffentlichen Plätzen und Straßen sieht, kann dies dem Ordnungsamt unter folgender E-Mail-Adresse mitteilen: abschleppmassnahmen@ordnungsamt.bremen.de.