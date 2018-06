Bremer Heimstiftung stellt Buch zu ihren historischen Gebäuden vor

Bremen - Von Martin Kowalewski. Aus Anlass ihres 65-jährigen Bestehens hat die Bremer Heimstiftung jetzt im Staatsarchiv das Buch „Ein gutes Stück Bremen – Historische Gebäude und Liegenschaften“ aus der Feder von Peter Schulz (63) präsentiert. 17 Häuser im Kern der Stiftungsdörfer und ihre Vorläufer werden vorgestellt. Im Falle der Stiftungsresidenz „St. Ilsabeen“ beginnt die Geschichte bereits im Jahr 1207.

Da wurde die ungarische Königstochter Elisabeth geboren. Sie wurde berühmt, weil sie sich um Arme und Kranke im einfachen Volk von Eisenach kümmerte und diese mit Brot beschenkte. 1235 wurde sie heiliggesprochen. Ihr Ruf breitete sich aus, auch nach Bremen. 1499 beschlossen Rat und Bürgerschaft, Kranken und Pilgern eine Unterkunft zu bieten: das „St. Ilsabeen-Stift“ in der Hutfilterstraße. Eine erste Hausordnung von 1536 zeigt rigide Vorgaben: Der regelmäßige Kirchgang war Pflicht, sonst drohte Strafe. Streit, übermäßiges Trinken und Reden hinterm Rücken waren verboten. Wer abends zu spät heimkam, blieb draußen.

Ab 1699 diente das Haus der Versorgung von alten „Frauen und Jungfern“, aber ausschließlich Bremerinnen, die 50 Jahre Zeit gehabt haben, über die Eitelkeit der Welt nachzudenken. Alle lebten in einem großen Raum. Da es zu viel Streit gab, wurde der Raum 1771 in kleine Abschnitte unterteilt. Der Zugang zum Altersasyl kostete 200 Reichstaler Eintritt.

Das Haus wurde 1874 abgerissen, um der Kaiserstraße, heute Bürgermeister-Smidt-Straße, Platz zu verschaffen. Das Stift zog in die Große Sortillenstraße in der Neustadt und wurde im Zweiten Weltkrieg ein Hilfskrankenhaus. Nach der Zerstörung 1943 konnte es nicht an dieser Stelle wiederaufgebaut werden. Der Neubau erfolgte auf dem Gelände des Hauses Blumenkamp in St. Magnus. 1973 wurde die St.-Ilsabeen-Stiftung nebst Haus an die Heimstiftung übertragen. Ein Ergänzungsbau folgte.

„Die Immobilien im Kern der Stiftungsdörfer sind fest im Bewusstsein der Menschen in den jeweiligen Stadtteilen verankert“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Heimstiftung, André Vater (49). „Es sind Immobilien, die man kennt und mit denen man etwas verbindet.“

Die alte Feuerwache Gröpelingen brachte es 2005 durch einen Besuch des damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler gar zu überregionaler Bekanntheit. Dieser hatte vom neu eröffneten Stiftungsdorf Gröpelingen der Heimstiftung in der alten Feuerwache, das Senioren, Migranten und Behinderte zusammenführt, gehört und wollte es unbedingt im Programm haben.

Zuvor rückte von dort fast 100 Jahre die Feuerwehr aus. Relativ zügig entstand die Wache 6 an der Gröpelinger Heerstraße zu Beginn des vorigen Jahrhunderts. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Anwohner mit Handtuch und Seife zur Wache, weil zu Hause keine Gelegenheit zum Baden hatten. Andere Bewohner sollen Haustiere während ihres Urlaubs dort abgegeben haben. Ein Papagei soll einige Schimpfworte zum Missfallen seines Besitzers gelernt haben. „Es war nicht einfach, die vielen Zusammenhänge zur Wache zu recherchieren. Es gab kaum Unterlagen und auch keinen Freundeskreis, der sich der ehemaligen Wache angenommen hat“, sagt Schulz.

Das Buch ist reich bebildert. Schulz hat große Geschichten im Kleinen entdeckt. Erschienen ist „Ein gutes Stück Bremen“ (120 Seiten) im Kellner-Verlag. Preis: 24,90 Euro. ISBN 978-3-95651-195-0. Am 27. Juni, 15.30 Uhr, stellen Schulz und Vater das Buch in der Residenz „Ichon-Park“, Oberneulander Straße 70 vor.