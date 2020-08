Bremer Haus mit Überraschungen

Bremen – Es läuft alles nach Plan. Reibungslos. Die Sanierung des denkmalgeschützten Hauses der Bürgerschaft liegt „voll im Zeitplan“, sagt Projektleiter Robert Lawrenz von Immobilien Bremen (IB). „Im November wird aller Voraussicht nach alles fertig sein“, ergänzt IB-Geschäftsführer Arndt Brücker.

Beim Neujahrsempfang Anfang Januar 2021 soll das Hohe Haus quasi seine Wiedergeburt feiern. Und in der Januar-Sitzungswoche soll das Parlament wieder an seinem Stammplatz tagen, sagt Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff. „Das Parlament ist das Herz der Demokratie“, fährt der Christdemokrat fort. „Jeder Abgeordnete freut sich, wieder nach Hause zu bekommen.“

„Realistische Schätzung“

Zehn Millionen Euro sind vor dem Start für die Renovierung veranschlagt worden. „Das war eine realistische Schätzung“, sagt Imhoff. „Wir sind im Kostenrahmen.“ Der Präsident kalkuliert allenfalls mit „kleinen Überschreitungen“. „Das Haus ist es wert.“ Projektleiter Lawrenz stimmt zu, sagt aber auch: „Abgerechnet wird zum Schluss.“

Am 15. Juli 2019 hat Bürgerschaftspräsident Imhoff, zwölf Tage, nachdem er in sein neues Amt gewählt wurde, die Schlüssel an Immobilien Bremen übergeben. Kern der Sanierungsmaßnahmen ist die Verbesserung des Brandschutzes im Gebäude, der längst nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Außerdem werden einbruchssichere Fenster eingebaut sowie die Haustechnik modernisiert und digitalisiert. Mittlerweile sind bereits viele Arbeiten abgeschlossen worden.

Mühevolle Kleinarbeit

Beim Bau des Gebäudes von 1962 bis 1966 waren Klimaschutz und Digitalisierung noch keine Themen. Die erste Kältemaschine funktionierte noch mit Trinkwasserkühlung. „Wir mussten jede Lücke suchen, die das Gebäude uns bietet“, sagt Lawrenz. Diverse Verkleidungen wurden geöffnet. Und immer wieder gab es Überraschungen. Ein Beispiel: Während der Sanierung der Lüftungsanlage zeigte sich, dass die Leitungskanäle von innen zwecks akustischer Dämmung mit einem Material beklebt waren, welches künstliche Mineralfasern enthielt. Die gesundheitsschädlichen Stoffe wurden „in mühevollen Kleinarbeit“ ebenso entfernt wie in Klappen und Dichtungen verwendetes Asbest. Derzeit arbeiten Trockenbauer und Maler im Gebäude. Sie schließen Lücken und Kabelkanäle in Decken und Wänden und streichen fertige Flächen. Außerdem wird eine digitale Funkanlage für Notrufe installiert – als Ergänzung der umfangreichen Modernisierung der Kommunikationseinrichtungen. Für den September sind dann laut IB Sanierungsarbeiten am Glasdach über dem Plenarsaal vorgesehen. Und im ganzen Haus wird ein neuer Teppichboden verlegt.

Verhüllter Plenarsaal

Apropos Plenarsaal. Der Saal ist mit riesigen Folien abgedeckt, auch die Besucher- und Pressetribünen. Imhoff liftet derweil ein Stück Folie. Und präsentiert eine Sitzbank mit Plastikschutz an beiden Seiten. So werden wohl die Abgeordnetenplätze zukünftig aussehen. „Ein schönes Bild, oder?“, sagt der Präsident. „Nee, eigentlich gar nicht schön.“

Ansonsten wird sich im Plenarsaal nicht allzu viel ändern. Rednerpult und Präsidentenbank werden digitalisierst. Eine neue Uhr gibt es, sagt Imhoff. Und eine neue Mikrofonanlage.

Von Jörg Esser

+ Endspurt: Auch die Treppenaufgänge im Haus der Bürgerschaft sind noch nicht verkleidet. © Esser