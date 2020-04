Bremer Hauptkirchen öffnen zum stillen Gebet

Bremen – Trotz Corona-Krise sind einzelne Hauptkirchen in Bremen zeitweise für ein stilles Gebet geöffnet. Das trifft auf den evangelischen St.-Petri-Dom am Marktplatz und die unweit gelegene katholische Propstei-Kirche St. Johann im Schnoor zu. Im Land Bremen könnten Kirchen unter Einhaltung aller bekannten Hygiene- und Abstandsregeln für einzelne Besucher geöffnet werden, sagte die Referentin des Senats für interkulturelle und interreligiöse Angelegenheiten, Martina Höhns, am Mittwoch. Den Kirchen sei aufgegeben worden, die Möglichkeit nicht zu bewerben.

Gottesdienste, Gruppentreffen und Besichtigungen sind dagegen aufgrund der Corona-Pandemie verboten. Das Ordnungsamt werde das Betreten Einzelner von Gotteshäusern, egal welcher Konfession, nicht unterbinden, hieß es dazu aus der Innenbehörde. Das gelte, so lange nach den Hygiene- und Abstandsregeln des Robert Koch-Instituts keine unvertretbare Gefährdungen in den Gebetsräumen entstehe.

Dompastor Henner Flügger sagte, unter den bekannten Regeln sei St. Petri montags bis sonnabends zwischen 12 und 14 Uhr geöffnet. In dieser Zeit kämen täglich schätzungsweise zwischen 30 und 40 Besucher.

Mit Gottesdiensten im Internet und im Radio will die Bremische Evangelische Kirche Karfreitag und Ostern feiern. In den Kirchen selber werde es aufgrund der Corona-Krise keine Gottesdienste mit Publikum geben, sagte Kirchensprecherin Sabine Hatscher mit. Radio Bremen will am Karfreitag und am Ostersonntag live zwei Radiogottesdienste übertragen. Für die Gehörlosengemeinden in Bremen und Niedersachsen hat deren Seelsorger, Pastor Gerriet Neumann, eine Andacht zur Karwoche in Gebärdensprache ins Netz gestellt.

Die Bremer haben sich außerdem einer bundesweiten Initiative des Evangelischen Posaunendienstes in Deutschland angeschlossen. Unter dem Motto „Ostern vom Balkon“ rufen die Kirchenmusiker zu einem Flashmob auf: Am Ostersonntag ab 10.15 Uhr sollen in ganz Deutschland auf dem Balkon, auf der Straße, im Garten oder am geöffneten Fenster möglichst viele Menschen das traditionelle Osterlied „Christ ist erstanden“ spielen oder singen.

„Die Osterbotschaft soll weithin zu hören sein“, sagte Mitinitiatorin Marianne Gorka. Außerdem haben evangelische und katholische Kirche vereinbart, bundesweit am Sonntag um 12 Uhr die Glocken zu läuten, um so ein Signal der Gemeinschaft auszusenden. epd