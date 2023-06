Mitten im Hauptbahnhof: Mann belästigt 15-Jährige in Bremen sexuell

Von: Steffen Maas

Bundespolizisten am Bremer Hauptbahnhof nahmen am Sonntag einen 26-Jährigen fest, der eine 15-Jährige sexuell belästigt hatte. (Symbolbild) © Karsten Klama/dpa

Eine 15-Jährige wurde am Sonntagnachmittag im Bremer Hauptbahnhof sexuell belästigt. Der Mann ließ auch nach deutlicher Aufforderung nicht von ihr ab.

Bremen – Mitten im Bremer Hauptbahnhof hat ein 26-Jähriger eine 15-Jährige sexuell belästigt. Der Mann wurde am Sonntagnachmittag, 18. Juni 2023, übergriffig und ließ auch nach deutlicher Aufforderung der Minderjährigen nicht von ihr ab. Zwei Passanten kamen der 15-Jährigen zur Hilfe, anschließend nahm die Bundespolizei den Mann fest.

Sexuelle Belästigung am Bremer Hauptbahnhof: 26-Jähriger lässt nicht von 15-Jähriger ab

Der 26-Jährige hatte das Mädchen zunächst am Rückenausschnitt angefasst. Trotz der Zurückweisung durch die 15-Jährige, die dabei zudem deutlich ihr Alter nannte, berührte er sie erneut an der Hüfte. Passanten griffen ein, ehe Beamte der Bundespolizei den polizeibekannten Mann schließlich direkt im Hauptbahnhof in Bremen festnahmen – und dabei auch einen Blutalkoholwert von 1,9 Promille feststellten. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung.

Das Mädchen konnte nach kurzer Betreuung durch die Beamten und Information der Erziehungsberechtigten ihren weiteren Heimweg unbehelligt fortsetzen.