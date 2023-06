Bremer Handschriften-Schatz gibt Einblicke ins Mittelalter

Von: Thomas Kuzaj

Schon im 14./15. Jahrhundert beschäftigten Chronisten sich mit dem Bremer Schlüssel und erhielten das Motiv für die Nachwelt – für uns. © Kuzaj

Bremen – „Da sehen Sie das Mittelalter“, sagt Dr. Maria Hermes-Wladarsch. Vorsichtig schlägt sie ein sehr altes Buch auf, eine historische Handschrift; die Expertin trägt weiße Schutzhandschuhe, mit denen sie das Pergament aus dem 14. Jahrhundert berührt. Sie legt das Buch auf Schaumstoffstützen, die verhindern, dass der Rücken bricht. Respekt vor dem Alter ist im Handschriftenlesesaal der Bremer Staats- und Universitätsbibliothek (SuUB) eine Selbstverständlichkeit.

In so nüchternen wie maßgeschneiderten grauen Kassetten aus säurefreiem Material stecken sie, die aus konservatorischen Gründen zudem bei konstanten Temperatur- und Luftverhältnissen verwahrten Chroniken und Rechtstexte, Briefe und Listen: Maria Hermes-Wladarsch leitet die Historischen Sammlungen der SuUB, sie ist – unter anderem – für die Handschriften zuständig und Fachreferentin für Regionalia und Bremensien. Das Mittelalter ist für sie buchstäblich gegenwärtig. Mit ihrer Arbeit sorgt die Expertin dafür, dass die historischen Texte ihren Platz in der digitalisierten Welt finden: Sie macht die historischen Handschriften zugänglich für Wissenschaft, Forschung und interessierte Öffentlichkeit, sie erschließt sie, so das Fachwort.

Die Erschließung ist eine Mischung aus Detektivarbeit und Schatzsuche. „Ich freue mich immer, wenn ich etwas entdeckt habe“, sagt Maria Hermes-Wladarsch. So wie jüngst die Leher Chronik aus dem 16. Jahrhundert. Die mittelniederdeutsche Handschrift, 130 Seiten im kleinen Oktavformat, galt bislang als kriegsbedingt verschollen.

Mit größter Sorgfalt auf Pergament geschrieben – eine der ältesten überlieferten Handschriften des Bremer „Stade-Boks“ von anno 1303. © Kuzaj

Die „Sprache der Hanse“ und die Metadaten der Gegenwart

„Die wissenschaftliche Erschließung von Handschriften ist äußerst komplex, da die Handschriften, wie wir bibliothekarisch beschreiben, oftmals ihre Metadaten nicht selbst enthalten: Angaben zu Verfasser, Titel, Entstehungszeit und Entstehungsort, ja selbst Umfang und Sprache müssen erst ermittelt werden“, so Hermes-Wladarsch. Die Ergebnisse fließen in wissenschaftliche Handschriftenkataloge ebenso ein wie in Kurzbeschreibungen im Katalog des Gemeinsamen Bibliotheksverbunds (GBV). Dadurch werden sie auffindbar, sprich: zugänglich.

Gegenwärtig beschäftigt Hermes-Wladarsch sich mit etwa 1.000 Handschriften, die sich „mit Bremen in seinen historischen und aktuellen Grenzen befassen“. Sie sind „thematisch breit gefächert, sie decken letztlich die Kulturgeschichte der ganzen Stadt ab“. Das reicht bis ins sozialhistorische Detail, so zählt eine bremische Schützenordnung samt Schützenverzeichnis aus dem 16./17. Jahrhundert dazu. Sprache spielt bei der zeitlichen Einordnung der Handschriften eine große Rolle, da geht es unter anderem um die Differenzierung der „im nordwestdeutschen Raum üblichen verschiedenen Sprachstufen des Hoch- und Niederdeutschen“. Mittelniederdeutsch, so wurde bis etwa 1600 geschrieben. „Die Sprache der Hanse“, sagt Hermes-Wladarsch. „Danach geht es über ins Niederdeutsche.“

Ein Brief des Bremer Astronomen Heinrich Wilhelm Olbers (1758 bis 1840). © Kuzaj

Paten unterstützen Restaurierung historischer Bremer Bücher

Und natürlich gibt es auch noch eine ästhetische Komponente. Etliche der Schriften sehen ausgesprochen schön aus. „Wenn die Studis das sehen, sagen sie immer: Oh, so konnte man schreiben!“ Ihre Ursprünge hat die schöne Sammlung der Staats- und Universitätsbibliothek im 17. Jahrhundert. Damals hatte Bremen noch lange keine Universität, weil das kaiserliche Privileg zur Verleihung akademischer Grade fehlte, wohl aber ein „Gymnasium Illustre“. Das war eine Akademie mit den vier Fakultäten Philosophie, Jurisprudenz, Medizin und Theologie. Der Rat der Stadt beschloss, einzelne Buchsammlungen und die Bibliothek des Universalgelehrten Melchior Goldast von Haiminsfeld zu einer großen „Bibliotheca Bremensis“ zu vereinen – anno 1660 im früheren Katharinenkloster der Dominikaner, wo inzwischen längst das „Gymnasium Illustre“ zu finden war.

Ein solcher Bestand braucht Pflege – und die kostet. Wer das Mittelalter sehen will, muss die Zeugnisse des Mittelalters erhalten. Buchpatenschaften der SuUB sind eine Möglichkeit, Restaurierungen kostbarer Schätze zu unterstützen – organisiert werden sie über den Freundeskreis der SuUB.