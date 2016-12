Bremer für Deutschen Schulpreis nominiert

+ © Senatorin für Kinder und Bildung Freude bei diesen Vegesacker Schülern: Ihre Grundschule Borchshöhe ist beim Deutschen Schulpreis unter die besten 20 Schulen gekommen. © Senatorin für Kinder und Bildung

Bremen - Die Grundschule Borchshöhe in Vegesack ist beim Deutschen Schulpreis unter die bundesweit besten 20 Schulen gewählt worden. Das Leitungsteam hatte die Bewerbung für seine Schule im Herbst abgegeben und freut sich nun darüber, eine Runde weiter zu sein. Bereits die Nominierung sei eine große Auszeichnung und würdige den Elan und den Einsatz der Schulleitung, des Kollegiums und der gesamten Schule, so Bildungssenatorin Senatorin Claudia Bogedan (SPD).

Der Deutsche Schulpreis wurde vor zehn Jahren von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Dem Lernen Flügel verleihen!“ werden bereits zum elften Mal Schulen ausgezeichnet. In den vergangenen Wochen hatte eine Jury aus Praktikern und Bildungswissenschaftlern 20 Schulen auf der Basis von Bewerbungsunterlagen ausgewählt. In den kommenden Wochen werden nach Angaben des Bildungsressorts nun Juryteams die Schulen besuchen und begutachten. Im Anschluss daran nominiert die Jury Ende März bis zu 15 Schulen für den Deutschen Schulpreis 2017. Die nominierten Schulen nehmen am 29. Mai an der feierlichen Preisverleihung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teil. Grundlage für die Verleihung des Deutschen Schulpreises ist laut Bildungsbehörde ein „umfassendes Verständnis von Lernen und Leistung“. Bewertet werden die sechs Bereiche Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schule als lernende Institution sowie Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner. Schulen, die mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet werden, müssen weiteren Angaben nach in allen Bereichen gut und mindestens in einem Bereich weit überdurchschnittlich abschneiden.

2012 und 2015 waren bereits die Bremer Grundschulen am Pfälzer Weg und Buntentorsteinweg ausgezeichnet worden, 2011 die Marktschule Bremerhaven und 2008 hatte die Werkstattschule Bremerhaven den Preis der Jury erhalten.

vr