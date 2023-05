Bremer Grüne: Neustart bei dünner Personaldecke

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Wird Helga Trüpel die Bremer Grünen retten? © dpa

Bremen – Nach ihrer desaströsen Wahlniederlage und dem anschließenden Rückzug von Spitzenkandidatin Maike Schaefer stehen die Bremer Grünen vor einem Neuanfang – strategisch und personell. Was die Personalfrage angeht, schießen die Gerüchte ins sprichwörtliche Kraut. Wer folgt auf Schaefer?

Gesucht wird eine Person mit Verhandlungsgeschick – schließlich gilt es, in Koalitionsgesprächen mit einer kraftvoll auftretenden Andreas-Bovenschulte-Partei (früher SPD genannt) möglichst so clever aufzutreten, dass der mit dem Minus von etwa fünf Prozentpunkten verbundene Bedeutungsverlust aufgefangen wird. In den Verhandlungen wird es auch um neue Ressortzuschnitte gehen. Es gibt bereits Überlegungen, Schaefers großes Ressort aus Bau und Verkehr, Klima- und Umweltschutz zu verkleinern und beispielsweise den Bereich Bau (Stadtentwicklung) herauszulösen. Wie auch immer: Politische Erfahrung kann nicht schaden – und der eine oder andere Name im Gerüchte-Kraut ist mit reichlich politischer Erfahrung verbunden.

Helga Trüpel, 64. Bürgerschaftsabgeordnete von 1987 bis 1991 sowie von 1995 bis 2004, Kultursenatorin von 1991 bis 1995. Von 2004 bis 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments. Als „Altgediente“ steht sie nicht für einen Generationswechsel, doch gerade mit ihrer Erfahrung und einer auf Ausgleich bedachten Art könnte sie ihrer Partei Luft und Spielraum für einen Erneuerungsprozess verschaffen. Das wäre auch deshalb hilfreich, weil die Personaldecke bei den Bremer Grünen ziemlich ausgedünnt ist. Im Februar gehörte Trüpel zu den Erstunterzeichnern eines „Memorandums für eine andere Migrationspolitik in Deutschland“ („Einwanderung steuern“).

Kirsten Kappert-Gonther, 56. Von 2011 bis 2017 Bürgerschaftsabgeordnete, seit 2017 im Bundestag. Auch ihr Name wird dieser Tage vielfach genannt, wenn es um die Schaefer-Nachfolge geht. Fraglich ist aber, ob die Medizinerin ihren in Berlin erarbeiteten Ruf als Gesundheitspolitikerin dafür aufgeben möchte.

Matthias Güldner, 62. Von Mitte 1999 bis Mitte 2019 in der Bürgerschaft, von 2007 bis 2015 Fraktionsvorsitzender der Grünen. Seit Mitte 2019 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Arbeit und Politik an der Bremer Universität. Und dort möchte der Politikwissenschaftler auch bleiben. So jedenfalls hat er es am Dienstagmorgen im Gespräch mit „Bremen Zwei“ erklärt.

Björn Fecker, 45. Bürgerschaftsabgeordneter seit 2007; Fraktionsvorsitzender. Am Sonntag stand der Huchtinger hinter Maike Schaefer auf dem zweiten Platz der Bremer Grünen-Liste. Als Senator müsste Fecker seine Fußball-Leidenschaft einschränken. Ob er das will? Es geht um arbeitsintensive Ämter: „Als Präsident des Bremer Fußball-Verbandes leite ich die Geschicke des gesamten Fußballsports im Bundesland Bremen und gehöre überdies dem DFB-Vorstand an“, schreibt Fecker auf der Website der Grünen-Fraktion.

Die Auszählung in Bremen dauert an

Unterdessen werden in Bremen weiter die Stimmen ausgezählt. Hochrechnungen veröffentlicht das Statistische Landesamt nicht mehr, nur noch Zwischenstände. Das vorläufige Endergebnis wird am Donnerstag, 18. Mai, erwartet. Der Zwischenstand am Dienstagnachmittag (376 von 596 Gebieten ausgezählt): SPD 28,9 Prozent (plus 4,0 Prozentpunkte), CDU 25,5 Prozent (minus 1,1), Grüne 12,6 Prozent (minus 4,8), Linke 10,8 Prozent (minus 0,5), FDP 5,3 Prozent (minus 0,6), „Bürger in Wut“ 10,2 Prozent (plus 7,8).