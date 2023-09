Bremer Großübung mit 800 Kräften und einer „Chaosphase“ im Ölhafen

Von: Martin Kowalewski

Teilen

Katastrophenszenario: Die Barkasse „Hafenamt 1“ stellt einen Havaristen dar. THW und DLRG legen eine Absorptionssperre aus. © Kowalewski

800 Einsatzkräfte waren am Sonnabend an einer Großübung in Bremen beteiligt. Als Szenario wurde ein starkes Unwetter mit Gewitter, Starkregen und Orkanböen angenommen.

Bremen – Ein havariertes Schiff liegt mittlerweile im Bremer Ölhafen. Wahrscheinlich sind mehr als zehn Tonnen Dieselöl ausgelaufen. Ein Katastrophenszenario im Bereich des Hütten- und des Ölhafens, aber nur ein simuliertes. Es handelt sich um eines von vier Szenarien der Katastrophenschutzübung „Weserdüne“ an der am Sonnabendvormittag rund 800 Einsatzkräfte beteiligt sind. Ursache der Szenarien: ein Unwetter mit Gewitter, Hagelschlag, Starkregen und Orkanböen.

Hochbetrieb am Rand des Hüttenhafens. Boote werden zu Wasser gelassen. Am Himmel kreist ein Flugzeug, das Ölverseuchungen und die Art des ausgetretenen Öls erkennen kann. An dem Szenario im Hütten- und im Ölhafen sind 134 Menschen beteiligt. Stimmen aus Funkgeräten sind zu hören. Es ist die „Chaosphase“ am Anfang eines Einsatzes, sagt Zugführer Björn Haje von der Deutschen Lebensrettungsrettungsgesellschaft (DLRG). Die ist mit 20 Personen aus den DLRG-Bezirken Bremen-Nord und Bremen-Stadt vor Ort.

Die „Chaosphase“ ist am Anfang eines Katastropheneinsatzes, wenn die Leute anrücken, ganz normal, sagt Rolf Fraedrich, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit beim Technischen Hilfswerk (THW). Die „Chaosphase“ könne durchaus mehrere Stunden dauern. Auch sie will geübt sein.

Dekontaminationsstation am Hafenkopf

Vom DLRG-Boot „Nivea 3“ lässt sich das Geschehen vom Wasser aus beobachten. Boote der DLRG und des THW legen eine Absorptionssperre um die im Ölhafen liegende Barkasse des Hafenamtes, die den Havaristen darstellt. Das Öl soll da gestoppt werden, wo es austritt. Aber im erdachten Übungsszenario ist bereits Öl im Wasser. Das Ölauffangschiff „Luneplate“, fährt im Ölhafen und auch im Hüttenhafen. Auffällig sind zwei seitliche „Arme“, die Öl einfangen und absaugen sollen.

Am Hafenkopf hat der THW-Ortsverband Bremen-Süd eine Dekontaminationsstation für Personen aufgebaut, die angeschwemmtes Öl beseitigen sollen. Sie bekommen einen Schutzanzug, Gummistiefel, Baumwoll- und Chemieschutzhandschuhe und Schutzbrillen, sagt der Einsatzabschnittsleiter und Gruppenführer Marc Ottilige vom THW-Bremen-Süd. Nach dem Einsatz erfolgt die Dekontamination – trocken, mit Bürsten, durch geschulte Helfer. Es herrscht eine strikte Trennung von kontaminiertem und nicht-kontaminiertem Bereich. Material für bis zu 200 Einsatzkräfte ist vor Ort. Auch gibt es eine zweite Entgiftungsstelle am Hafeneingang, für Personen, die mit der Ölsperre in Kontakt gekommen sind.

Schutzanzug, Gummistiefel und Schutzbrillen

Johannes Budde, bei der Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft Referent für den chemischen Zustand der Oberflächengewässer und auch Mitglied der Rufbereitschaft für Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen, ist mit dem Verlauf der Übung an den Häfen zufrieden. Das ist auch THW-Mann Fraedrich, der von „wichtigen Erkenntnissen zur Bewältigung der Kommunikation“ spricht.

Im Übungseinsatz: Das Ölauffangschiff „Luneplate“ mit seine zwei seitlichen „Armen“ liegt in den Gröpelinger Industriehäfen. © Kowalewski

Drei weitere Szenarien werden im Stadtgebiet geübt. In Arbergen bleibt ein überregionaler Personenzug liegen. Der Zug kam auf dem Bahndamm zum Stehen. 110 Personen müssen befreit werden, der Zug muss gestoppt werden, um nicht mit umgefallenen Bäumen zu kollidieren. Die Wilhelm-Olbers-Schule diente als Notunterkunft. Im Wätjens Park in Blumenthal wird die Bekämpfung eines Vegetationsbrandes simuliert. In dem Szenario hat ein Blitzschlag in einem Baum ein Feuer entzündet, das sich bei Eintreffen der Löschkräfte auf mehrere hundert Quadratmeter ausgebreitet hat. Das Löschwasser muss mit Fahrzeugen zum Brandherd gebracht werden. Ebenfalls in Blumenthal wird das „Haus Blomendal“ vor einer Überflutung geschützt. Die Übung gilt der Deichverteidigung. Es werden mehr als 1000 Sandsäcke mit einem Gewicht von jeweils 15 bis 18 Kilo befüllt.

Innensenator lobt Zusammenspiel der Organisationen

Beteiligt an der Übung sind neben der DLRG und dem THW auch die Ortskatastrophenschutzbehörde, die Bundeswehr, die Feuerwehren, die bremischen Deichverbände, der Arbeiter-Samariter-Bund, die Bundeswehr, die Johanniter Unfallhilfe, das Deutsche Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst, die Deutsche Bahn und technische Fachfirmen.

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) zieht nach der Übung eine positive Bilanz: „Das war ein wichtiger Tag für den Katastrophenschutz in Bremen.“ Das Zusammenspiel aller eingebundenen Behörden und Organisationen habe hervorragend funktioniert. „Die heutige Übung war eine gute Vorbereitung für eine Lage, die hoffentlich niemals eintritt.“