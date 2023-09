Bremer Großbaustelle Zeppelintunnel: Millimeterarbeit mit „Tausendfüßler“

Von: Martin Kowalewski

Treffen der Generationen: Die neue Brücke (l.) steht neben der alten, Baujahr 1913. © Kowalewski

Die Deutsche Bahn erneuert die Eisenbahnverbindung über die Sebaldsbrücker Heerstraße. Bremen baut ein neues Trogbauwerk. Es ist das größte Infrastrukturprojekt im Bremer Osten.

Bremen – Zwei Stützen vorne werden an Ketten vom Baufahrzeug „Merlo“ weggezogen und beiseite geschafft. Gleiches passiert mit zwei Platten darunter. Etwas später bewegt sich der Stahlkoloss auf seinen zukünftigen Standort zu. Die zweite neue Brücke für die Eisenbahnüberführung über den Zeppelintunnel und die Sebaldsbrücker Heerstraße ist am Mittwoch in die Streckenführung eingebaut worden.

Eine erste Stabbogenbrücke auf der vielbefahrenen Strecke sei bereits seit März in Betrieb, sagt Bauingenieur Torsten Rehling von dem Ingenieurbüro „ai Consult“, ansässig in Bremen und Duisburg. Rehling ist als Leitender Bauüberwacher Bahn auf der Baustelle tätig.

Ebendort herrscht Hochbetrieb. Lastwagen rollen heran. Schaufelbagger kurven umher. Über die neue Brücke rattern Züge. Die Überquerung liegt auf dem Streckenabschnitt Wunstorf-Bremen, laut Bahn einer mit viel Güter- und Personenverkehr. Langsam geht es für die zweite Brücke voran.

Der Stahlkoloss ist 400 Tonnen schwer

Bewegt wird die etwa 400 Tonnen schwere Brücke, in Fertigteilen aus Nordhausen angeliefert, durch zwei Self-Propelled Modular Transporter (SPMT), laut Rehling auch „Tausendfüßler“ genannt. Jedes der recht flachen Fahrzeuge verfügt über 20 einzeln steuerbare Achsen, zehn auf jeder Seite. Ein Mann mit einer verkabelten Steuereinheit lenkt die beiden Fahrzeuge, die die große Brücke tragen. Die „Tausendfüßler“ haben eine Hydraulik, um die Brücke anzuheben.

Seitlich geht es vorbei an einem Berg mit 1 700 Tonnen neuem Grundschotter. Eine mindestens 30 Zentimeter dicke Schicht daraus soll die Belastungen aus dem Bahnverkehr abfedern. Der alte Grundschotter werde vor dem Abtransport auf Schadstoffe untersucht, sagt Rehling. In der Lücke angekommen, muss die Brücke auf die richtige Höhe gebracht und ausgerichtet werden – Millimeterarbeit. Messgeräte sind nötig. Mit einer Übergangskonstruktion wird die Brücke an beiden Seiten mit dem Bahndamm verbunden.

„Bewegungsfreiheit“ für die Brücke

In der Lücke sind Stahlplatten verlegt, um den Transportern Halt zu geben, sagt Rehling. Nach den Arbeiten sollen diese zeitnahe entfernt werden. Die Brücke ruht auf vier Lagern. Sie hat ein wenig „Bewegungsfreiheit“, da sie sich je nach Temperatur ausdehnt oder zusammenzieht und auch dem Gewicht der Züge etwas nachgibt.

Die neue Brücke ist auf dem Weg zu ihrem Bestimmungsort, mit Hilfe eines „Tausendfüßlers“ auf dem Weg in die Lücke. © Kowalewski

Die Vorgängerin der neuen Stabbogenbrücke war eine Fachwerkbrücke. Die neue Brücke ist weiter, breiter und massiver, sagt Rehling. Nach Bahnangaben weist sie eine Breite von 54,8 Metern auf. Die Vorgänger-Brücke habe eine Breite von 28 Metern gehabt. Die Gleistrasse über die Eisenbahnüberführung soll ausgeweitet werden. Laut Planungsanlagen liege das Gewicht der alten Brücke von 1913 bei etwa 70 Tonnen, so Rehling weiter. Berechnet habe man 89 Tonnen. Beim Ausbau kam das wahre Gewicht heraus: 100 Tonnen. Die alte Brücke wird verschrottet. Um die Lücken zu schließen, werden jetzt im einen Gleis und später im anderen Gleis jeweils Hilfsbrückenketten mit umfangreichen Gründungsarbeiten hergestellt.

50 Millionen Euro Projektkosten

Im Rahmen der gesamten Baumaßnahme entsteht eine neue Straßenunterführung 70 Meter westlich des bisherigen Zeppelintunnels. Der Verlauf der Sebaldsbrücker Heerstraße wird dafür etwas verändert, sagt ein Sprecher der Bremer Straßenbahn AG (BSAG). Auch Veränderungen an der Führung der Straßenbahngleise werden erforderlich. Ein neues Trogbauwerk wird errichtet. Das soll fünf Meter hoch werden und nicht wie aktuell 3,65 Meter. Bei dem Bauprojekt kooperieren die Bahn und die Stadt Bremen.

Wegen der Brückenbauarbeiten an der Bahnstrecke am Zeppelintunnel kommt es im Straßenbahnverkehr in den kommenden vier Wochen zu weiteren Sperrzeiten mit Umleitungen und einem Bus-Ersatzverkehr, so die BSAG. Zwei weitere Wochenenden sind geplant, an denen der Zeppelintunnel für Straßenbahnen voll gesperrt werden soll. Der Autoverkehr rund um den Tunnel ist noch bis Ende 2024 lahmgelegt.

Das Gesamtpaket ist das derzeit größte Infrastrukturprojekt im Bremer Osten. Die Kosten werden derzeit dem Vernehmen nach auf rund 50 Millionen Euro beziffert.