GOP-Show „Wet“ feiert Premiere: Nervenkitzel in der Badewanne

Von: Ralf Sussek

Teilen

Eine enorme Kraft und Körperbeherrschung braucht der gebürtige Bremer Andalousi Elakel bei dieser Nummer am glitschigen Rand der Badewanne. © Sussek

Es wird nass, es wird furios, es wird emotional in der neuen Show „Wet“ im GOP in der Bremer Überseestadt.

Bremen – Der Trend in deutschen Bädern geht laut einer Studie des Sanitärhandwerks zur bodengleichen Luxus-Dusche. Platz für Badewannen ist da eher selten, es sei denn, die Bewohner suchen Erholung, Ruhe und Entspannung im warmen Nass. Eine ganz anderen Zweck haben in der Show „Wet“ die sechs Badewannen auf der Bühne. Sie stehen für Anspannung, Nervenkitzel und brillante Akrobatik. Am Freitagabend hat die Show im Bremer GOP Premiere gefeiert.

Die Badewannen bilden also das spritzige Ambiente für die gut 100-minütige Show. Beim Lichtdesign dominiert die Farbe Blau, musikalisch eingestimmt auf das Thema Wasser werden die GOP-Gäste mit „Pack die Badehose ein“. Anfangs noch im Original, bekommt das Premierenpublikum das Lied von der stimmgewaltigen Sopranistin Helena Goldt im Laufe des Abends noch in drei Varianten dargereicht. Da haben es die Regisseure Markus Pabst – der ohne Worte mit komischen Einlagen durch den Abend führt – und Maximilian Rambeck zu gut gemeint; mit jeder Version fällt der Applaus des Publikums kürzer aus.

GOP-Show „Wet“: Bremer mit akrobatischen Fertigkeiten

Über jeden Zweifel erhaben sind die akrobatischen Fertigkeiten der Artisten, zum Beispiel die eines gebürtigen Bremers. Andalousi Elakel braucht für die Equilibristik in „Wet“ einen besonders festen Griff, schließlich muss er seine Kunst des Gleichgewichts auf dem glitschigen Rand einer gefüllten Badewanne vollführen. Sich nur auf einer Hand abstützend, verdreht er seinen Körper in alle Richtungen. Und obwohl alle seine Muskeln sichtbar angespannt sind, bringt er eine unerwartete Leichtigkeit auf die GOP-Bühne.

Das tut auch Katrin Padovani. Bei ihrer Kontorsion schafft sie es, die anspruchsvolle Akrobatik in Emotionen zu verwandeln. Gian Luca Krings (28) hat das Trapez und die Strapaten zum „Tanzstrapez“ zusammengeführt und zeigt daran eine spektakuläre Tanzperformance in der Luft. Die kräftezehrende Nummer wird zusammen mit der Musik und den Lichtakzenten zu einem poetisch-sinnlich anmutenden Gesamtkunstwerk.

„Tanzstrapez“, also eine Kombination aus Trapez und Strapaten, mit Gian Luca Krings. Zusammen mit der Musik und den Lichtakzenten wird die Nummer bei der Premiere der GOP-Show „Wet“ zu einem poetisch-sinnlich anmutenden Gesamtkunstwerk. © Sussek

Dmytro Taratutenko (43) und Mikhail Shashkin (39) sind das „Duo Fabulous“ . Eifrigen GOP-Gängern sind die beiden bereits aus der Show „Wunderbar“ bekannt, aber was sie in „Wet“ abliefern, ist atemberaubend. Ihr Auftritt wird von treibender Musik begleitet und leitet das furiose Finale ein. Ihre Disziplin nennt sich „Ikarische Spiele“. Das leitet sich aus der griechischen Sage von Ikarus ab, der besessen war, das Fliegen zu erlernen. Hier fliegt nur einer: Shashkin als Untermann dreht mit seinen Füßen Taratutenko um dessen Körperachse oder wie einen Rotor – in einer Geschwindigkeit, dass der Zuschauer die An-zahl der Drehungen nicht zählen kann. Dabei stößt er ihn weit in die Luft, fängt ihn mit den Füßen wieder auf. Das Publikum rotiert – im übertragenen Sinn – mit und feiert das russisch-ukrainische Duo ab.

„Wet – The show“ läuft noch bis zum 30. April – und ist bereits gut gebucht. „Freitags und sonnabends haben wir nicht mehr viele Karten“, sagte Theaterdirektor Philipp Peiniger am Premierenabend. In den Osterferien, vom 24. März bis zum 10. April, gibt es wieder die Aktion „Kids für nix“: Ein Kind bis 14 Jahre in Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen ist frei. Am Ostersonntag und Ostermontag gibt es einen Oster-Brunch, der sich mit der 14-Uhr-Show kombinieren lässt.

Unter dem Titel „Schiff & Show“ können Showbesucher ab GOP-Anleger („13“) an Bord der „Hal-Över“-Schiffe „Hanseat“ oder „Gräfin Emma“ eine Rundfahrt auf der Weser durch Europahafen und Neustädter Hafen machen. Abfahrten sind immer um 15.20 Uhr, die Rückkehr eine Stunde später. Die Fahrten zusätzlich zur Varieté-Karte kosten 7,50 Euro.