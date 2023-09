Bremer GOP ist kurz vor der Besucher-Million

Von: Ralf Sussek

Umjubelt: Das Publikum feierte im GOP das Ensemble der neuen Show „Multiversum“. © Sussek

Das Bremer GOP Varieté-Theater ist zehn Jahre alt. Und die neue Show „Multiversum“ ist wieder eine Mischung von großartigen Akrobaten mit atemberaubenden Nummern.

Bremen – Die von Theaterdirektor Philipp Peiniger präsentierte Bilanz ist eindrucksvoll: 56 Premieren mit 637 Künstlern aus 49 Ländern, 3 565 Shows sahen wie viele Besucher? Peiniger verrät es nicht, nur so viel: „Wir erwarten in diesem Jahr noch den einmillionsten Gast.“

Nach zehn erfolgreichen Jahren muss ein Blick in die Geschichte des Varieté-Theaters erlaubt sein. Den gibt am Donnerstagabend Olaf Stegmann, Geschäftsführer der GOP Entertainment-Gruppe. Und blickt dafür ins Frühjahr 2006 zurück, als ein Bremer Geschäftsmann von einer Vorstellung im GOP in Bad Oeynhausen begeistert war – der Start für das Pendant in Bremen. Er gab bei der Wirtschaftsförderung Bremen den Anstoß, ein solches Projekt, ein privat geführtes Varieté-Theater in Bremen, zu begleiten. 2007 fiel bei der Betreiberfamilie Grote der Entschluss: „Ja, wir wollen das machen.“ Und doch dauerte es weitere sechs Jahre bis zur Eröffnung. Ein Projektentwickler und ein Hotelbetreiber mussten ins Boot geholt werden, bevor das einzigartige Projekt Formen annehmen konnte, schließlich wurde das GOP-Theater samt angrenzendem Hotel in der Überseestadt neu gebaut. Die Finanzkrise 2008 trug auch nicht zur Beschleunigung bei.

Schwindelerregend: der Hula-Hoop-Act der Österreicherin Lisa Stampfl. © Sussek

„Unternehmergeist“ nennt Bremens heutiger SPD-Bürgermeister später dieses Wagnis, ein nicht öffentlich finanziertes Theater ins Leben zu rufen, an einem Standort, der zu dieser Zeit noch am Anfang seiner Entwicklung stand und überwiegend von den Perspektiven lebte. Andreas Bovenschulte selbst war am 7. Juni 2013, als das Bremer GOP mit der Show „Glanzlichter“ eröffnet wurde, auch zu Gast. „Ich habe mich gefragt: Wird das was?“, gibt er freimütig zu. Die Antwort fällt in der Rückschau leicht: Ja, es wurde was. Das GOP sei ein „Highlight“ der Bremer Kulturszene, sagte Bovenschulte.

Bovenschulte: GOP ist Highlight der Kulturszene

Die Show „Multiversum“ ist wieder eine Mischung von großartigen Akrobaten mit atemberaubenden Nummern, die an Stangen, mit Ringen, Bällen oder unbändiger Kraft für Jubelstürme sorgen und den Moderatoren Timothy Trust und Diamond Diaz, die mit ihrer Geschichte von Raum und Zeit Comedy, Illusion und außergewöhnliche Mentalmagie verbinden.

Auch das Team von Mitarbeitern im Ticketing, der Gastro und der Technik versammelt sich am Ende anlässlich des zehnjährigen Bestehens auf der Bühne und darf sich feiern lassen. Dem großen „Dankeschön“ vom Theaterdirektor schließt sich das Publikum mit stürmischem Applaus an. Danke!

In den Herbstferien haben Kinder freien Eintritt

Die Show „Multiversum“ läuft noch bis zum 29. Oktober (Tickets ab 39 Euro). In den Herbstferien heißt es wieder „Kids für Nix“: Ein Kind bis 14 Jahre in Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen ist frei. Das Kinder-Zauber-Spektakel „Simsala ... Shakespeare“ spielt am den Dienstagen, 17. und 24. Oktober, um 17 Uhr und ist eine reine Zaubershow für Kinder ab fünf Jahren. Karten kosten 19 Euro.