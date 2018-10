„Stiftung Martinshof“ geht mit behinderten Beschäftigten auf Stadtführung

Bremen - Von Martin Kowalewski. Der Berg ruft. Der Weg dahin ist aber gepflastert und glücklicherweise barrierefrei. Heute steht dort der Dom. Hein Looper alias Christine Renken (50) erklärt mit ihrer geschulten Erzählstimme: „Hier war der Anfang von Bremen, ein Berg. Die Leute haben gesagt, wenn wir ein Gotteshaus errichten, wollen wir sehen, wer kommt.“ 19 Menschen mit Behinderungen vom Martinshof und auch zwei Betreuer genießen an diesem Tag eine historische Stadtführung.

Finanziert hat die Tour die „Stiftung Martinshof“. Diese wurde 2003 von Bremer Bürgern und Firmen gegründet und ermöglicht den Martinshof-Mitarbeitern trotz Beeinträchtigung Aktivitäten und Bildung. Etwa 300 Martinshof-Mitarbeiter sind schon in 25 kleinen Gruppen in den Genuss der historischen Führung gekommen. Etwa 2 000 Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten beim Martinshof. Alle sollen mal drankommen, sagt der Stiftungsvorsitzende Wilfried Hautop (75).

Zwei der Teilnehmer fahren im Rollstuhl. Der Rest ist gut zu Fuß. Es geht weiter. Ein paar Tropfen von oben trüben die Stimmung nicht. Die Teilnehmer arbeiten in der Teeproduktion und im Büro. Vor dem Rundgang waren sie schick im Rathauskeller essen. Renken erzählt über die Bilder und Figuren am Dom: „Die Leute konnten nicht lesen. Wie sollte man ihnen klarmachen, was erlaubt ist?“ Als Beispiel hält ein Löwe her, unter seiner Tatze: ein Mann mit Würfelbecher, nicht erwünscht im Dom. Ein Teilnehmer niest. „Gesundheit. Zeit, den Berggipfel zu verlassen“, sagt Renken.

Es geht auf den Marktplatz. „Das ist ein POI, ein Point-of-interest“, sagt sie über den Spuckstein, um dann von Bremens letzter Hinrichtung 1831 und Gesche Gottfried zu sprechen. „Der Spuckstein ist immer noch wichtig. Auf dem Weihnachtsmarkt werdet Ihr nicht erleben, dass da was draufsteht“, sagt sie.

Jeder kann mitgehen

Die Führung bringt einiges auch zum Leben der ganz normalen Bremer in historischen Zeiten ans Licht, so auch über die Sögestraße, in der einiges an Vieh unterwegs war, zumal sie direkt zum Marktplatz führte. „Hier waren die Bäcker. Sie hatten Schweine, weil sie die passenden Abfälle dafür hatten“, sagt Renken.

Auch Menschen von außerhalb des Martinshofs dürfen mitgehen. „Wir wollen die Stadtführungen nicht alleine machen. Wenn da mal drei Japaner herumstehen und mitkommen wollen, dann dürfen die das machen“, sagt Hautop. An diesem Tag passiert das allerdings nicht. Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) hat die Führungen im Kuratorium der Stiftung vorgeschlagen. „Der Mensch soll nicht nur arbeiten, er soll auch mal Spaß haben“, sagt sie.

Florian Insel (25), tätig in der Teeproduktion, hat es gefallen: „Besonders die Geschichten zum Dom waren spannend. Ich habe noch nie eine Stadtführung gemacht. Ich bin zwar in Bremen geboren, aber kenne Bremen immer noch nicht ganz“, sagt er. Renken macht die Führungen gerne. „Wie schnell kann man plötzlich mit einem Handicap sein. Und schon ist man draußen. Alle Menschen haben einen Anspruch auf eine Stadtführung.“