Sprengsatz in Paket verschickt: „Sie wollten nicht töten“

Gericht verurteilt Frau

+ © Sussek Die 24 Jahre alte Angeklagte wurde zur Urteilsverkündigung aus einer psychiatrischen Klinik in den Gerichtssaal gebracht. Sie wurde schließlich zu Haftstrafe und einer weiteren Unterbringung verurteilt. © Sussek

Bremen - Von Ralf Sussek. So aufsehenerregend der Fall war, so unspektakulär verlief der Prozess: Gut zwei Wochen nach dem Auftakt hat die 22. Große Strafkammer des Bremer Landgerichts am Donnerstag eine 24 Jahre alte Frau zu zwei Jahren und neun Monaten Haft und der Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik verurteilt. Die Frau hatte im Dezember vergangenen Jahres einen selbstgebauten Sprengsatz in einem Päckchen verschickt.