Bremer Gericht lehnt Revision ab – Einreiseverbot für Ibrahim Miri

Von: Johannes Nuß

Teilen

Der Bremer Clan-Chef Ibrahim Miri darf nicht nach Deutschland reisen. Die Revision zum Urteil von Juli 2021 ist abgelehnt. Eine Möglichkeit bleibt aber noch.

Bremen – Kaum eine Person ist in Bremen so zur Reizfigur in den vergangenen Jahren geworden wie er: Clan-Chef Ibrahim Miri. Immer wieder beschäftigte er in der Vergangenheit die Gerichte in Bremen. Aber jetzt ist Schluss: Das Verwaltungsgericht in Bremen hat die Revision des 53-Jährigen zum Urteil von Juli 2021 abgelehnt, nachdem er sieben Jahre nicht mehr einreisen darf. Das bestätigte das Verwaltungsgericht Bremen dem Regionalmagazin buten un binnen von Radio Bremen.

Revision abgelehnt: Bremer Clan-Chef Ibrahim Miri darf ab jetzt Deutschland fünf Jahre nicht betreten

Demnach darf Miri nun fünf Jahre lang nicht nach Deutschland und auch nicht nach Bremen einreisen. Selbst zu Besuchszwecken bei seiner Familie darf Ibrahim Miri die Bundesrepublik Deutschland jetzt nicht mehr legal betreten.

Das Verwaltungsgericht Bremen bestätigte das Einreiseverbot von Clanchef Ibrahim Miri. (Archivbild) © Steffen Koller

Die Bremer Landesausländerbehörde hatte das siebenjährige Verbot ausgesprochen, wogegen sich Miri mit der Berufung wehren wollte. Die war laut Gericht schon im Juli 2021 rechtlich nicht zu beanstanden, nicht unangemessen und hat für weitere fünf Jahre Bestand. Auch die Kammer sieht in dem Kläger weiter eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit.

Ursprünglich bestand das Betretungsverbot für sieben Jahre, Miri wurde aber bereits 2019 abgeschoben und scheiterte damals sogar mit einer Einreise in die Türkei. Es könnte also passieren – und dabei kann man sich beim Miri-Clan eigentlich auch sicher sein –, dass Ibrahim Miri in vier Jahren wieder in Bremen auftaucht.

Bremer Clan-Chef Ibrahim Miri darf nicht einreisen: 19 rechtskräftige Verurteilungen zwischen 1989 und 2014

Doch, es sind noch nicht alle Karten ausgespielt rundum die Gerichtsposse um Ibrahim Miri. Theoretisch bleibt dem Bremer Clan-Chef jetzt noch der Gang nach Karlsruhe, um dort Verfassungsbeschwerde einzureichen. Wie es in dem Bericht von buten un binnen heißt, sei dem Verwaltungsgericht in Bremen derartiges aber nicht bekannt.

Miri wurde in Deutschland von 1989 bis 2014 insgesamt 19 Mal rechtskräftig verurteilt, unter anderem wegen Raubes, schweren Diebstahls, Hehlerei, Unterschlagung und bandenmäßigen Drogenhandels. (Mit Material der dpa)