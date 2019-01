Marlene-Darstellerin Ute Lemper: „Inspiration für Generationen“

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Schauspielerin, Sängerin, Vorbild. Hollywood-Legende Marlene Dietrich (1901 bis 1992) ist eines der großen künstlerischen Themen der Sängerin und Schauspielerin Ute Lemper. Jetzt ist die Interpretin mit einem Marlene-Programm auf Tournee.

Es basiert auf einem dreistündigen Telefonat, das die damals 23-jährige Ute Lemper in den 80er Jahren - zu Beginn ihrer Karriere - mit der Dietrich führte. Die Legende hatte ihre junge Kollegin ausfindig gemacht und sie angerufen, um sich für ihre Post zu bedanken.

Am Sonnabend, 16. Februar, tritt Lemper mit ihrem Programm „Rendezvous mit Marlene“ in der Glocke (Domsheide, 20 Uhr) auf. Zuvor beantwortete sie uns - von New York aus - ein paar Fragen.

Klischees und Legenden umschwirren das Bild von Marlene Dietrich wie Motten das Licht, um mal das Lied „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ zu paraphrasieren. Wie umschifft man die Vamp-Klischees?

Das Marlene-Programm schläft und gärt schon lange in meinem Herzen und hat in diesem Jahr eine Gestalt gefunden. Angespornt durch drei Skripte von Theaterstücken und Filmen, die mir angeboten waren mit der Rolle der Marlene Dietrich, die ich furchtbar platt und stereotypisiert fand.

Welche Eigenschaft von Marlene Dietrich fasziniert Sie am meisten?

Diese Frau war einfach unglaublich. Sie war Weimar-Kabarett-Star, glamouröse Hollywood-Diva und international gefeierte Sängerin. Sie war amerikanische Soldatin im Zweiten Weltkrieg gewesen, die die Truppen bezaubert hat inmitten der Misere des Krieges. Dafür hat sie die Légion d’honneur von den Franzosen, das Medallion of Valor von den Israelis, die Medal of Freedom von den Amis und viele andere Auszeichnungen bekommen.

Es gibt gegenwärtig viele Diskussionen über Geschlechterrollen. Welches Beispiel gibt Marlene Dietrich Frauen heute?

Sie war Inspiration für viele Generationen von Frauen gewesen mit ihrer freien, unabhängigen, emanzipierten starken Fraulichkeit, die gleichzeitig in maskuliner und androgyner Allüre mit Sexualität und stereotypem Geschlechterverständnis spielte. Sie traute sich, wie ein Boss zu denken, und sich gleichzeitig als Lady Respekt zu verschaffen. Sie war gleichzeitig eine Femme fatale und ein Manipulator. . . und das in Zeiten, als die Frauen klar noch in die Rolle der Unterwerfung gezwungen waren. Sie führte eine offene Ehe und war crazy polygam. . ., sie war einfach Generationen voraus in ihrem Lebensstil und Haltungen.

Sie wurden selbst oft mit Marlene Dietrich verglichen. Ist Ihr Programm mehr eine Hommage an Marlene oder eine Auseinandersetzung mit der Figur Marlene Dietrich?

Wir wissen, dass sie selbst 15 Jahre nach dem Krieg bis in die 90er Jahre in Deutschland als Vaterlandsverräterin verachtet wurde. . . In meinem Telefongespräch mit ihr hat sie mir viele Geheimnisse mitgeteilt und auch ihr Innerstes ausgeschüttet. Sie hat Rilke rezitiert, hat über ihren Gesangsstil gesprochen, ihren Schmerz und ihre Liebe zu ihrer Heimat, sie hat über ihre Tochter Maria gesprochen, die damals schon das furchtbare Buch über ihre Mutter geschrieben hatte, es aber noch nicht veröffentlicht hatte. Sie hat über Lieder und Männer und Paris gesprochen. . . All das und viel mehr versuche ich in meinem „Rendezvous mit Marlene“ zu erzählen und zu besingen. Ich imitiere nicht Marlene. . . ich spreche mit unseren beiden Stimmen. . . ich verschmelze sozusagen mit ihr. . . ich spreche und singe durch sie. . . mit meiner Stimme und gebe somit meine ganz persönliche Hommage an sie.

Marlene Dietrich ist 1930 an Bord der „Bremen“ über Bremerhaven in die USA gereist. Sind solche biografischen Details auch Teil Ihres Programms?

Nein, dieses Detail ist nicht in meinem Programm. Ha, aber von nun an wird es das sein!

Zum Schluss noch etwas ganz anderes. Sie haben vor einigen Jahren Songs von Scott Walker aufgenommen - ein Künstler, um den sich auch viele Legenden ranken. Wie war die Zusammenarbeit mit ihm?

Es war seltsam. Er sprach sehr wenig und hatte eine ganze konkrete Vorstellung der Interpretation, die ich bedienen musste. Crazy and dark!