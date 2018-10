Galerie Mönch zeigt Jürgen Schmiedekampf

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Gansevoort Street in New York, lange Zeit nicht die allervornehmste Gegend, mit einer der für die Stadt charakteristischen gelben Taxen. Ein Raum mit einem zentralen und beherrschenden Element – mit einem leeren, aber gut beleuchteten Billardtisch. Ein Straßenkreuzer und Palmen im Sonnenlicht. Amerikanische Sujets sind es, die viele der Ölbilder des Bremer Malers Jürgen Schmiedekampf, Jahrgang 1951, prägen. Große Formate, starke Farben. Und vor allem: viele, viele Details.

Schmiedekampf „nimmt den Betrachter mit überwältigender Präsenz gefangen und zieht ihn nahezu magisch ins Bildgeschehen hinein“, heißt es in der Galerie Mönch. In ihren Räumen an der Oberneulander Landstraße 153 zeigen Christine und Jochen Mönch wieder einmal eine Schmiedekampf-Schau. Sie eröffnen die Ausstellung (Titel: „Landschaften – Stillleben – New York“) am Sonnabend, 3. November, um 18 Uhr. Die Präsentation ist anschließend bis zum 15. Dezember zu sehen. Die Galerie öffnet sonntags in der Zeit von 16 bis 19 Uhr sowie täglich nach Vereinbarung.

Schmiedekampf studierte von 1969 bis 1975 Malerei an der Hochschule für Gestaltung in Bremen. 1980 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Gesellschaft für aktuelle Kunst (GAK). „Die Stadt malt für mich“, sagte er einmal über seine New-York-Bilder. Arbeiten des Künstlers finden sich weltweit in öffentlichen und privaten Sammlungen – darunter auch in den Sammlungen von Jutta Speidel, Heino Ferch und Klaus Doldinger.

„Schmiedekampfs Bilder sind nie Monologe, sondern Dialoge“, heißt es bei Christine und Jochen Mönch. Die Arbeiten seien „Dialoge mit dem Betrachter“. Die Bilder entstehen im Atelier nach Fotografien, die der Künstler zuvor von den Szenerien gemacht hat. Er geht mit der Kamera auf Motivsuche – „im Stadtraum, im Park, in der Speisekammer“. Anschließend gehe er mit dem Fotografierten „sehr frei um“. „Er wandelt Fotografie ungezwungen in Malerei um, gleichsam freihändig, ohne Zuhilfenahme von Skizzen oder Vorzeichnungen, er geht direkt mit dem Pinsel auf die Leinwand.“

Kunst und Schmuck in der Glocke

Kunst, Handwerk und Design – einmal mehr kommt Dietlinde Zacher mit ihrem „Arte-Factum“-Markt in die Glocke (Domsheide). Der Termin in diesem Jahr: Sonntag, 4. November, 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt vier Euro.

Die Kunsthandwerker präsentieren in dem Konzerthaus wieder eine Fülle von Unikaten. Skulpturen aus Stahl, Bronze und Mooreiche sind ebenso dabei wie Keramikobjekte und Gebrauchskeramik, Pralinen, Seifen und Düfte. Es gibt Lichtobjekte, Weidenflechtwerke und Futterhäuser, Comics und Möbel, Filz und Taschen, Schmuck aus Besteckteilen. Und so weiter, und so fort.

Schmuck aus Münzen zum Beispiel – aber wie! Dieter Danowski aus Martfeld ist Münzsäger. „Seine Kunstfertigkeit besteht im filigranen Aussägen, also mehr dem Freilegen von Motiven in gängigen Münzen aus aller Welt, die dann wahlweise als Kettenanhänger oder Armbänder verwendet werden können“, so Zacher.

Im Atelier von Kay Schmitz und Marcus Pick aus Bremen entstehen Kopfbedeckungen und Accessoires für Theater, Oper, Musical, Zirkus, Film und Event. Oder eben für alle, die Freude daran haben. „Die Kopfbedeckungen sollen die Persönlichkeit des Kunden unterstreichen. Im Gegensatz zu den Bühnenhüten sind sie absolut straßentauglich“, sagt Zacher.

Margot Hüls aus Stuhr fertigt filigrane Scherenschnitte an. Zacher: „Die feinen Silhouetten werden mit speziellen Scheren präzise ausgeschnitten und anschließend auf weißem Kartonhintergrund aufgeklebt. Mitunter werden für eine Arbeit fünf Scheren verwendet, da diese sensibel auf unterschiedliche Temperaturen reagieren und entsprechend verschieden schneiden.“