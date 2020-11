Bremer Galerie Mönch würdigt Berliner Künstler Dietmar Lemcke

Bremen – Wiederholt haben Christine und Jochen Mönch in ihrer Oberneulander Galerie Arbeiten des Künstlers Dietmar Lemcke gezeigt. Im Februar ist Lemcke – wenige Tage nach seinem 90. Geburtstag – gestorben. Mit einer neuen Ausstellung erinnern die Mönchs nun noch einmal an einen vom Expressionismus beeinflussten und am Expressionismus geschulten Maler.

Neue Ausstellung? Ja, tatsächlich. Die Präsentation von Landschaften und Stillleben Lemckes ist ab Sonntag, 8. November, 16 Uhr, zu sehen. Die Ausstellung dauert bis zum 20. Dezember. Mit Blick auf die Pandemie gibt es natürlich keine Vernissage mit Reden und vielen Menschen, die sich um Kunstwerke drängen. Nein, es geht anders. Nach telefonischer Vereinbarung kommen Interessenten einzeln in die Ausstellung hinein, sagt Jochen Mönch. Die Galerie ist unter der Bremer Rufnummer 0421/25 66 52 zu erreichen.

Lemcke, in Ostpreußen geboren, lehrte ab 1964 an der Hochschule für Künste in Berlin. „Wir möchten diesem liebenswerten und außergewöhnlichen Künstler diese Ausstellung widmen“, heißt es bei den Mönchs. Zu sehen sind Ölbilder und Aquarelle aus 70 Jahren. „Die Bilder stammen ausschließlich aus der Sammlung des Ehepaares Marianne und Dietmar Lemcke.“ Zusätzlich zu Lemckes Bildern zeigen die Mönchs an der Oberneulander Landstraße 153 Skulpturen von sieben Bildhauern.

Syker Künstlerin macht Solidaritäts-Aktion in Bremen

„Ohne Kunst wird es grau. Ohne Musik wird es still. Ohne Bilder wird es farblos“, das findet auch die Syker Künstlerin Ruth Cordes. Und so hat sie ihr Bremer Studio an der Marterburg 7a (Schnoor) zunächst einmal geräumt – und macht damit Platz für eine Solidaritätsaktion, nämlich: Platz für Arbeiten von befreundeten Künstlern. „Die kommenden vier Wochen sind als Kunst-Installation zu verstehen“, so Cordes.

„Aus Solidarität mit Künstlern, die ihre Ausstellungen absagen, Musiker, die nicht auftreten, Museen, die schließen“, sagt die Sykerin. „Ohne Kunst ist es grau“ – diese Worte hat sie aus aktuellem Anlass in roten Lettern an eine Wand ihres Bremer Studios geschrieben. Das Studio öffnet donnerstags und freitags in der Zeit von 15 bis 19 Uhr.