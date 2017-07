Bremer G20-Polizisten bekommen Sonderurlaub für Einsatz

Bremen - Bremer Polizisten, die zur Unterstützung zum G20- Gipfel in Hamburg entsandt wurden, bekommen für ihren gefährlichen Einsatz drei Tage Sonderurlaub.

Damit folge das Bundesland einer Initiative Hamburgs, der sich bislang Berlin, Niedersachsen, Bayern, das Saarland und Schleswig-Holstein angeschlossen hätten, erklärte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Mittwoch in Bremen. Der Sonderurlaub sei ein Zeichen der Wertschätzung für den geleisteten Einsatz unter tagelanger höchster Nervenanspannung. "Die Kolleginnen und Kollegen haben in Hamburg immer wieder ihr Leben und ihre Gesundheit riskiert."

