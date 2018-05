Freimarktsumzug: 150 Startplätze für den 27. Oktober

Spaß muss sein beim Freimarktsumzug – das hat schließlich Tradition in Bremen. Wer in diesem Jahr als Teilnehmer dabeisein möchte, muss wissen: die Bewerbungsfrist endet am 30. Juni.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ischa Freimaak! Ja, wir wissen sehr wohl, welche Jahreszeit wir gerade haben. Aber dennoch: Ischa Freimaak! Denn man kann ja nie früh genug an Bremens „fünfte Jahreszeit“ denken – an den Freimarkt eben, der in diesem Jahr vom 19. Oktober bis zum 4. November dauert. Das ist keine 170 Tage mehr hin. Und wer sich auf den 983. Bremer Freimarkt so richtig vorbereiten will, der sollte schon jetzt – im Frühjahr – damit anfangen.

Denn zum 983. Bremer Freimarkt gehört ja beispielsweise der 51. Freimarktsumzug am Sonnabend, 27. Oktober. Hunderttausende sehen jedes Mal zu, wenn die bunte, bonbonwerfende Karawane von der Neustadt über den Marktplatz bis zum Hauptbahnhof zieht. Ob Fußgruppe oder Festwagen – so ein Auftritt will gut vorbereitet sein. Es gilt, ein Motto zu finden, Dekorationen zu bauen, Kostüme zu schneidern. Und zuvor gilt es, sich zu bewerben. Womit wir wieder im Frühjahr angekommen wären.

Denn jetzt läuft die Bewerbungsphase. „Wer mit seinem Verein, seiner Gruppe – sei es Schule, Kindergarten oder Nachbarschaft –, seinen Kumpels oder Kollegen dabeisein will, kann sich ab sofort um einen der 150 begehrten Startplätze bewerben“, sagt Freimarktssprecherin Nadja Niestädt. „Auch Alleinunterhalter haben eine Chance.“ Jahr für Jahr sind etliche Teilnehmer und Gruppen aus dem Bremer Umland dabei.

Auch in diesem Jahr wieder prämiert eine Jury die drei eindrucksvollsten Fußgruppen und kreativsten Festwagen. Die Auszeichnungen werden traditionell im Bayernzelt auf der Bürgerweide überreicht.

Aber bis dahin ist es ja noch etwas hin. Wer am Freimarktsumzug teilnehmen möchte, muss seine Bewerbung bis zum 30. Juni auf den Weg gebracht haben, heißt es. Nähere Infos gibt es bei der Arbeitsgemeinschaft Bremer Märkte (Am Krähenberg 34, 28239 Bremen) und unter der E-Mail-Adresse info@freimarktsumzug.de.

„Gewandte Frauen“ beim Roten Kreuz

Vom Freimarkt zum Deutschen Roten Kreuz (DRK). Und zur Kunst. Unter dem Titel „Gewandte Frauen“ ist ab Dienstag, 8. Mai, eine neue Ausstellung im DRK-Haus an der Wachmannstraße 9 in Schwachhausen zu sehen. Svetlana Alimpijevic zeigt – so DRK-Sprecher Lübbo Roewer – „neoexpressionistische Frauenbildnisse, die die Themen ihres eigenen Lebens widerspiegeln“.

Die Vernissage beginnt bereits Montag, 7. Mai, um 16 Uhr. Zu sehen sind die „Gewandten Frauen“ dann bis zum 31. August – und zwar montags bis donnerstags in der Zeit von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr.

Die Ausstellung beim DRK ist für die Künstlerin eine Premiere. „Sie stellt ihre Bilder erstmals aus“, so Roewer. Alimpijevic wurde 1964 in Serbien geboren. Sie lebt in Bremen und betreibt das Restaurant „Veranda“ in Findorff, heißt es beim DRK.

„Nachsinnen” bei der SPD

Die Kunst hat auch bei der SPD ein Zuhause. Wie offenbar auch die Philosophie. „Fragen und Forschen sind die Wurzeln des Wissens, Denken und Nachsinnen der Weg”, hat Konfuzius einst gesagt – und wird nun in einer Vorschau zu einer Ausstellung mit dem Titel „Nachsinnen” zitiert. Und eben diese Schau des Bremer Malers und Objektkünstlers Achim Locke ist bis zum 22. Juni in den Räumen der SPD-Fraktion (Wachtstraße 27–29, Innenstadt) zu sehen – montags bis donnerstags in der Zeit von 9 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Und auch diese Präsentation ist eine Art Premiere – nicht für den Künstler, wohl aber für die SPD-Fraktion. „Mit der aktuellen Ausstellung setzen wir den Startpunkt für weitere“, so Fraktionssprecher Matthias Koch. Nach den Sommerferien folgt eine Schau zur Geschichte des „Christopher Street Day“ (CSD) in Bremen.