„Bremer Frauen-Geschichten”: Ottilie Hoffmann im Kampf gegen Alkoholismus

Die Bronzeskulptur im Ostertor von Jürgen Cominotto erinnert an Ottilie Hoffmann. Als Anhängerin der Abstinenzbewegung bekämpfte sie Alkoholmissbrauch. In Bremen eröffnete Hoffmann unter anderem Lokale ohne Alkoholausschank.

Bremen - Von Nina Seegers. Die Bremer Pädagogin und Frauenrechtlerin Ottilie Franziska Hoffmann (1835 bis 1925) erlebte schon vor 150 Jahren, dass übermäßiger Alkoholkonsum Menschen und ihre Umgebung zerstören kann. Heute gilt sie als Begründerin der deutschen Abstinenzbewegung. Ihr ist die heutige Folge unserer Serie „Bremer Frauen-Geschichten” gewidmet.

„Alkohol ist dein Sanitäter in der Not. Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot”, lauten die ironisch gemeinten Liedzeilen aus Herbert Grönemeyers Song „Alkohol” von 1984. Ein großes gesellschaftliches Problem war Alkoholismus aber schon im 19. Jahrhundert, als die Industrialisierung in Europa Einzug hielt und billiger Fusel überall für jedermann zu haben war.

Ottilie Hoffmann konnte sich selbst ein Bild davon machen, als sie in England mit sozialem Elend und häuslicher Gewalt in ärmlichen Arbeitervierteln als Folge von Alkoholmissbrauch konfrontiert wurde. Hoffmann arbeitete als Erzieherin in einer aristokratischen Familie, die sich stark für die Abstinenzbewegung einsetzte, um das Übel der Trunksucht zu bekämpfen. Die Bremerin erlebte in England also selbst mit, wie ehemalige Gaststätten zu Lese- und Teestuben umgewandelt wurden.

„Wir gehen nach Ottilie”

Als Hoffmann mit diesen Erfahrungen im Gepäck nach Bremen zurückkehrte, gründete sie 1891 den „Bremer Mäßigkeitsverein“, der noch heute unter dem Namen „Bremer Verein Ottilie Hoffmann“ besteht. 1900 gründete sie den „Deutschen Bund abstinenter Frauen”, da sie zu der Überzeugung gelangt war, dass nur eine konsequente Abstinenz den Alkoholismus bekämpfen könne.

In jenem Jahr eröffnete sie auch das erste Lokal, in dem bewusst kein Alkohol ausgeschenkt wurde. In der nächsten Zeit folgten einige weitere. Diese sogenannten Ottilie-Hoffmann-Häuser waren in der Stadt bald so etabliert, dass jeder wusste, was gemeint war, wenn man sagte: „Wir gehen nach Ottilie.”

1955, also lange nach Hoffmanns Tod, gab es in Bremen neun Abstinenzler-Lokale. Und im heutigen „Café Ambiente“ am Osterdeich ging sogar bis zum Jahr 1983 kein Tropfen Alkohol über den Tresen.

Einsatz für Frauenrechte

Als Tochter eines Bremer Kaufmanns war Ottilie Hoffmann im Ostertor in gutbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen. Nach ihrer Schulausbildung an einer Töchterschule arbeitete sie schon mit 16 Jahren als Lehrerin und unterrichtete auch in England mehrere Jahre lang an einer Privatschule. Hoffmann war eine gebildete Frau, die sich bewusst gegen die Ehe entschieden hatte. Stattdessen setzte sie sich ihr Leben lang für die Rechte von Frauen ein und widmete sich sozialen Problemen.

1925 starb Ottilie Hoffmann im Alter von stolzen 90 Jahren. Begraben ist sie auf dem Riensberger Friedhof. Seit 1987 erinnert auf dem Ullrichsplatz im Ostertor eine Bronzeskulptur von Jürgen Cominotto an die Pädagogin, Sozialpolitikerin und Frauenrechtlerin. In Schwachhausen ist eine Straße nach ihr benannt.

