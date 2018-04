Bremer Forscher untersuchen Zusammenspiel von Korallenriffen und Monsterwellen

Bremen - Urlaubsparadiese wie etwa Tahiti oder die Nachbarinsel Moorea werden von natürlichen Wellenbrechern geschützt: tropischen Korallenriffen. Bremer Forscher sind mit Kollegen aus Frankreich und Australien dem Zusammenspiel von Korallenriffen und Monsterwellen vor den Trauminseln im Südpazifik auf den Grund gegangen.

Für die dort lebenden Menschen sind die Riffe ein natürlicher Schutzwall gegen Sturmwellen und Tsunamis und sichern die Küste damit vor dem Abtrag von Boden. Anhand selbstgewonnener Messdaten und Computerberechnungen zeigen die Wissenschaftler, wie sich die Zerstörung der Riffe und der Anstieg des Meeresspiegels auf die Höhe der Wellen vor den Inseln in Französisch-Polynesien auswirken können.

Tahiti gilt als eines der Paradiese schlechthin für sogenannte „Big-wave-Surfer“. Die berühmte „Teahupo’o“, die bis zu neun Meter Höhe erreichen kann, zählt sogar zu den gefährlichsten Wellen der Welt. Bevor diese Monsterwellen jedoch auf die Küste treffen, bremsen Korallenriffe ihre Kraft und schützen so Insel und Bewohner vor Überschwemmung.

Um genau dieses Zusammenspiel von Wellen und Riffen ging es den Meereswissenschaftlern Dr. Daniel Harris vom Bremer Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) und der Universität von Queensland und Dr. Alessio Rovere (ZMT und Zentrum für Marine Umweltwissenschaften an der Uni Bremen, kurz: Marum). Bei ihren Untersuchungen arbeiteten sie zusammen mit Kollegen aus Frankreich und von Moorea. Vor allem interessierte die Forscher, wie sich die Folgen des Klimawandels, etwa der Anstieg des Meeresspiegels, auf die Funktion der Riffe als Wellenbrecher auswirken und somit auf ihre Fähigkeit, die Energie der Wellen zu verringern.

+ Geschützt von einem Korallenriff: ein Urlaubsort auf Tahitis Nachbarinsel Moorea. Das Paradies ist durch die Zerstörung von komplexen Riffstrukturen und einen steigenden Meeresspiegel gefährdet. © Elisa Casella/ZMT

Erst einmal wollten sie herausfinden, wie viel Energie verloren geht, wenn Wellen auf dem Riff brechen. Sie brachten vor den Küsten Tahitis und Mooreas Drucksensoren in fünf bis sechs Metern Tiefe an, um die Kraft von flachen und mehreren Meter hohen Wellen vor und hinter den Riffen zu messen.

In einem weiteren Schritt gaben die Wissenschaftler ihre Daten in ein Computermodell ein, das Forscher weltweit anwenden, um zu berechnen, wie Wellen brechen, wenn sie die Küste erreichen. „Dies ermöglichte es uns, verschiedene Parameter wie den Meeresspiegel oder die Riffstruktur zu verändern und zu kalkulieren, wie sich Kraft und Höhe der Wellen vor Tahiti und Moorea verändern“, sagt Meeresgeologe Harris. So simulierten die Wissenschaftler verschiedene Szenarien für die Inseln: „Was passiert, wenn das Riff plötzlich einem höheren Meeresspiegel ausgesetzt ist oder wenn die strukturelle Komplexität des Riffes abnimmt“, so Rovere.

Fatale Auswirkungen

Die Forscher zeigen laut einer Mitteilung der Bremer Forschungseinrichtungen, welche fatalen Auswirkungen die Kombination aus Riffzerstörung und steigendem Meerspiegel für die Bevölkerung von Tahiti und Moorea in nicht allzu ferner Zukunft haben kann. Die Dimensionen veranschaulichen sie anhand des Jahres 2100: „Zunehmende Riffzerstörung und der erwartete Meeresspiegelanstieg hätten zur Folge, dass die durchschnittliche Wellenhöhe, die auf die Küste der Inseln trifft, fast sechsmal höher ist als heute.“ Die Küstenerosion, die durch diese Wellen verursacht wird, wäre den Forschern zufolge dann fast zehnmal größer als heute.

„Wenn die Riffdegradierung anhält, steigt die Höhe der Wellen selbst bei heutigem Meeresspiegelstand signifikant an“, so Harris und Rovere. „Ist das Korallenriff hingegen gesund und weist eine komplexe Struktur auf, hat der Meeresspiegelanstieg weniger Auswirkung. Das Riff kann seine Schutzfunktion weiterhin erfüllen und weniger Wellenenergie schlägt auf die Küste.“ Für die Bevölkerung von tropischen Inseln sei es daher wichtig, die Riffe zu schützen. „Die Bewohner können versuchen, die Überfischung vor Ort zu reduzieren, auf destruktive Fangmethoden zu verzichten, eine Übernutzung der Küste zu vermeiden und einen nachhaltigen Tourismus zu gewährleisten“, so Harris. - vr