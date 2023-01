Unbekannte attackieren Bremer Feuerwehrleute an Silvester: „Unerträglich“

Von: Fabian Raddatz

Auch in Bremen wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr an Silvester attackiert. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Entgegen erster Erkenntnisse wurden auch in Bremen Feuerwehrleute an Silvester attackiert. Innensenator Mäurer nannte die Attacken „unerträglich“.

Bremen – Nun also doch: Nachdem eine erste Bilanz der Feuerwehr keine Attacken auf Einsatzkräfte verzeichnete, berichtet die Behörde nun: Unbekannte haben auch in Bremen Einsatzkräfte in der Silvesternacht attackiert.

So habe es etwa im Ortsteil Kattenturm Attacken auf zwei Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr gegeben. Zunächst seien die Helfer auf eine Straßenbarrikade – bestehend aus Sperrmüll und Einkaufswagen – gestoßen. Plötzlich hätten dann mehrere Vermummte die Einsatzkräfte aus der Dunkelheit heraus mit Feuerwerkskörpern und Sperrmüllgegenständen attackiert.

Die Feuerwehrleute ergriffen daraufhin die Flucht.

Zudem hätten Unbekannte in Vegesack Einsatzfahrzeuge einer Freiwillige Feuerwehr mit Raketen beschossen.

Trotz der Vorfälle seien keine Einsatzkräfte verletzt worden.

Bremer Feuerwehrleute an Silvester attackiert – Innensenator Mäurer: Attacken „unerträglich“

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer sagte zu den Vorfällen: „Dass in Bremen vermummte Chaoten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in der Silvesternacht plötzlich aus der Dunkelheit heraus attackieren und mit Gegenständen und Böllern bewerfen, ist unerträglich.“ Ebenso der Beschuss von Einsatzfahrzeugen mit Feuerwerkskörpern aus einem Wohngebiet heraus.

„Ein generelles Böllerverbot würde solchen gewalttätigen Auswüchsen ganz klar ein Ende bereiten“, so Mäurer. Er wolle sich weiterhin dafür einsetzen, die „dämliche Böllerei zu untersagen“.

„Einerseits bin ich ein stückweit erleichtert, dass bei uns in Bremen niemand von den Einsatzkräften verletzt wurde“, sagt Philipp Heßemer, Leiter der Feuerwehr Bremen. „Aber andererseits macht es mich betroffen und wütend, dass unsere Feuerwehrleute auch diese Erfahrungen machen mussten.“

Unbekannte attackieren Feuerwehrleute in Bremen an Silvester: Vorfälle auch in anderen Städten

Auch in anderen Städten kam es an Silvester zu Angriffen auf Einsatzkräfte. So auch in Hamburg. Dort seien die Helfer von Feuerwehr und Rettungsdienst mit Feuerwerkskörpern beschossen worden.